15 просьб, которые были исполнены технически верно, но выглядят как издевательство

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Что заказывали — то и получили. Не придерёшься!
1. "В примечании к заказу я попросил добавить к картошке с сыром дополнительную порцию сыра"
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2. "Спросила, есть ли у них вегетарианский хотдог, получила утвердительный ответ... В итоге дали булочку с приправами. За 5 долларов"
4. "Попросил мою страховую прислать список утвержденных психологов, которые находятся в радиусе 30 км от меня. Вот что я получил сегодня по почте"
7. "Брат меня сфотографировал, когда мы были в Испании. Он решил, что этот снимок — то, что надо. P.S. В шляпе не я"
12. "После 7 лет попыток я наконец попал в свою возрастную группу — занял первое место! И попросил прохожего запечатлеть мой триумф"
13. "Спросила, могут ли они разрезать кусок пополам, чтобы я могла разделить его на двоих"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Я - джин - инженер, что пожелаете, повелитель, но желание - только одно.
Мужик, надо сказать обеспеченный был, ничего ему не надо было. Но был у него комплекс по поводу своего достоинства.
И молвил он:
- Хочу член до самой земли.
Джин:
- Будет исполнено…
- Ты же, гад, мне ноги совсем отрезал!!!!!
- А надо было грамотное техническое задание выдавать.