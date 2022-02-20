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15 просьб, которые были исполнены технически верно, но выглядят как издевательство

15 просьб, которые были исполнены технически верно, но выглядят как издевательство (16 фото)

Автор:
20 февраля 2022 17:14
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   доставлено   и такое бывает   исполнено   ну и ну   обломы   фейлы   
3733
16
Что заказывали — то и получили. Не придерёшься!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   доставлено   и такое бывает   исполнено   ну и ну   обломы   фейлы   
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14  комментариев
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9k
Андрей Ма-С Час назад
интересно а что оно хотело получить в "вегетарианском" хот доге????
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4k
Слава 22 секунды назад
Если половина просьб идиотские, то чему удивляться?
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1k
Broshtollmar 4 минуты назад
пицца за.еб.ись
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Без хорошего ТЗ, получается ХЗ.
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2k
Андрей Ы. Час назад
Нашел один мужик старую лампу, ну и давай тереть ее. Выскакивает из нее джинн и говорит:
- Я - джин - инженер, что пожелаете, повелитель, но желание - только одно.
Мужик, надо сказать обеспеченный был, ничего ему не надо было. Но был у него комплекс по поводу своего достоинства.
И молвил он:
- Хочу член до самой земли.
Джин:
- Будет исполнено…
- Ты же, гад, мне ноги совсем отрезал!!!!!
- А надо было грамотное техническое задание выдавать.
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Ну а к страховой компании-то какие претензии. Просил в радиусе 30 километров и получил, это по сути радиус очень крупного города с пригородами. Мог бы попросить в радиусе трех километров.
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