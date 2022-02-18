30 глупых дизайнерских решений для общественных мест

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Качество общественных пространств очень важно для оценки удобства городской среды. Они должны быть устроены так, чтобы не создавать людям трудностей! К сожалению, иногда градостроители и дизайнеры интерьеров об этом забывают.
Они заставляют нас сидеть на неудобных скамейках, пользоваться узкими туалетными кабинками, любоваться спорными произведениями искусства и т. п. Вот несколько примеров подобного издевательства.
1. Кресла в приёмной клиники лазерной коррекции зрения. Вы их не заметили? Что ж, пора делать операцию
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5. Этот фонтан выглядит как идеальное место для того, чтобы присесть и отдохнуть. А потом уже поздно
7. Заправочная станция в Небраске. Общая цветовая гамма интерьера — красная. Они пытались сделать "красиво"
9. Плоский ковер в отеле в Кёльне, Германия, имитирующий изогнутую поверхность. Крутой дизайн, но удобно ли это людям?
11. Два окна в моем рабочем кабинете постоянно борются за честь быть единственным открытым
20. "Я зашла в туалет в супермаркете и была в шоке от увиденного. Присмотрелась - а это не грязь. Это такая специальная отделка"
25. Железный аллигатор на полу в вестибюле медицинского центра. На случай если у вас не было травм до прихода
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор дизайн интерьера дизайнерские ляпы дизайнерские решения и такое бывает общественные места поржать я у мамы дизайнер
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