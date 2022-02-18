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30 глупых дизайнерских решений для общественных мест

30 глупых дизайнерских решений для общественных мест (31 фото)

Автор:
18 февраля 2022 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн интерьера   дизайнерские ляпы   дизайнерские решения   и такое бывает   общественные места   поржать   я у мамы дизайнер   
1360
31
Качество общественных пространств очень важно для оценки удобства городской среды. Они должны быть устроены так, чтобы не создавать людям трудностей! К сожалению, иногда градостроители и дизайнеры интерьеров об этом забывают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн интерьера   дизайнерские ляпы   дизайнерские решения   и такое бывает   общественные места   поржать   я у мамы дизайнер   
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9  комментариев
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1k
Василич 58 минут назад
Пипец современные молодые люди зажрались, дверь им не нравится в туалете..
Есть же дверь, и это уже не так и плохо..
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6k
Administrator 7 минут назад
Наверняка эффективный менеджер увидел что площадь в воздухе простаивает
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−1
Егор 50 минут назад
ахахаха, они бы ещё поставили прозрачные стены, смех кончено
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522
阿鋒 51 минуту назад
«Толчок» прям как в наших старых поездах, что гравитационного типа.
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Марк Час назад
Ну а что мы сделаем… современное искусство в городском пространстве))
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20k
shevanez Час назад
На третьей фотке больше похоже на атаку сперматозоидами яйцеклетки.
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2k
Сладких снов Час назад
Во я дурак был ...надо было а дизайнеры двинуть – столько бы наворотил, да и за бабло ещё!
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−1
саша колтукул Час назад
хахахаахахахахахахахах угарнул с женщины на последней фотографии
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