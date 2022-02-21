12 лестниц, которые вызывают большое недоумение

Казалось бы, все знают, что такое лестница и для чего она нужна. Все понимают, что в первую очередь лестница должна быть удобной, во вторую — вписывающейся в окружающее пространство. Тогда откуда берутся такие странные, убогие и небезопасные сооружения? В этой коллекции собраны типичные примеры лестниц, ведущих прямиком в ад.

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1. Упасть с такой деревянной лестницы — проще простого 0 Источник: Причем указано, что в доме живут пожилые люди. Кто уговорил их на этот дизайнерский кошмар?

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2. Лестница, ведущая в ванную комнату, с унитазом по дороге 0 Источник: Больше некуда было его впихнуть? Ну просто очень, очень странное решение.

3. Мда. Наверное, это специальная лестница для кошки 0 Источник: Или для нескольких кошек. Действительно очень похоже на деталь кошачьего лабиринта.

4. Ну это просто классика строительного жанра. Лестница в никуда 0 Источник: Видимо, сначала построили лестницу, потом установили стенку и перила.

5. Лестница для тех, кто не ищет легких путей 0 Источник: Или увлекается таким видом спорта, как подъём с препятствиями.

6. Лестница отеля с крайне неудачным ковровым покрытием 0 Источник: Рисунок ковра явно сбивает с толку и может стать причиной травм.

7. Лестница, которая очень хотела стать эскалатором 0 Источник: Но так и не смогла.

8. Если вы стоите наверху, то не видите ступеней. Куда ставить ногу? 0 Источник: Черно-белая клетка не лучший выбор.

9. А это школьная лестница. Сама-то она ничего, но вот потолок над ней слишком низкий 0 Источник: Или это всё акселерация?

10. А это лестница, которая всё-таки сумела стать эскалатором 0 Источник: Но осталось кое-что, что по-прежнему тянет её в прошлое.

11. Эта "дизайнерская" идея явно принадлежит какому-то любителю экономии 0 Источник: Грязно, неэстетично и довольно опасно.