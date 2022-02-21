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12 лестниц, которые вызывают большое недоумение

12 лестниц, которые вызывают большое недоумение (13 фото)

Автор:
21 февраля 2022 13:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и такое бывает   лестница   лестницы   неудачи   неудачные решения   ну и ну   ошибки дизайнеров   
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Казалось бы, все знают, что такое лестница и для чего она нужна. Все понимают, что в первую очередь лестница должна быть удобной, во вторую — вписывающейся в окружающее пространство. Тогда откуда берутся такие странные, убогие и небезопасные сооружения? В этой коллекции собраны типичные примеры лестниц, ведущих прямиком в ад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   и такое бывает   лестница   лестницы   неудачи   неудачные решения   ну и ну   ошибки дизайнеров   
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!ГЕНнадий 9 минут назад
А где-же карьерная лестница?...
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