12 лестниц, которые вызывают большое недоумение

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Казалось бы, все знают, что такое лестница и для чего она нужна. Все понимают, что в первую очередь лестница должна быть удобной, во вторую — вписывающейся в окружающее пространство. Тогда откуда берутся такие странные, убогие и небезопасные сооружения? В этой коллекции собраны типичные примеры лестниц, ведущих прямиком в ад.
1. Упасть с такой деревянной лестницы — проще простого
Причем указано, что в доме живут пожилые люди. Кто уговорил их на этот дизайнерский кошмар?
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2. Лестница, ведущая в ванную комнату, с унитазом по дороге
Больше некуда было его впихнуть? Ну просто очень, очень странное решение.
3. Мда. Наверное, это специальная лестница для кошки
Или для нескольких кошек. Действительно очень похоже на деталь кошачьего лабиринта.
4. Ну это просто классика строительного жанра. Лестница в никуда
Видимо, сначала построили лестницу, потом установили стенку и перила.
5. Лестница для тех, кто не ищет легких путей
Или увлекается таким видом спорта, как подъём с препятствиями.
6. Лестница отеля с крайне неудачным ковровым покрытием
Рисунок ковра явно сбивает с толку и может стать причиной травм.
8. Если вы стоите наверху, то не видите ступеней. Куда ставить ногу?
Черно-белая клетка не лучший выбор.
9. А это школьная лестница. Сама-то она ничего, но вот потолок над ней слишком низкий
Или это всё акселерация?
10. А это лестница, которая всё-таки сумела стать эскалатором
Но осталось кое-что, что по-прежнему тянет её в прошлое.
11. Эта "дизайнерская" идея явно принадлежит какому-то любителю экономии
Грязно, неэстетично и довольно опасно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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