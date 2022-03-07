Водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе в Ангарске

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Водитель маршрутного автобуса ПАЗ сбил 12-летнюю девочку на перекрестке улиц Карла Маркса и Чайковского в Ангарске. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на "красный".
Пострадавшую девочку госпитализировали с различными травмами. Выяснилось, что в момент ДТП она находилась в наушниках.
К проверке инцидента подключилась прокуратура.
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