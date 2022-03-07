FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Аварии 5385 постов • 494 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе в Ангарске

Водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе в Ангарске (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 марта 2022 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
192
1
2
Водитель маршрутного автобуса ПАЗ сбил 12-летнюю девочку на перекрестке улиц Карла Маркса и Чайковского в Ангарске. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на "красный".
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Александр 3 часа назад
Я не оправдываю водителя автобуса, но кто учил ребенка переходиить дорогу? Если бы она ПРОСТО посмотрела по сторонам, никто бы ее не сбил. И наушники 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Анатолий Мюллер 15 минут назад
Водитель автобуса выезжает со спины пешехода идущего по размеченному переходу. О чем спор в комментариях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo 2 часа назад
Один не видит куда едет, вторая вообще как кобыла зашоренная под ноги смотрит и пзц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 3 часа назад
2 наушника в не дома да и дома тоже это зло. Запрещаю своим детям ходить в двух наушниках по улице.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный» Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный» Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину Не успела перейти дорогу: в Каменске-Уральском сбили пожилую женщину
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

334759



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
2
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Чем закончился единственный в истории бой бронепоезда "Илья Муромец" с бронепоездом "Адольф Гитлер"
0
2
Чем закончился единственный в истории бой бронепоезда "Илья Муромец" с бронепоездом...
Набирающие популярность в сообществах
Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
0
3
Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
Том Хэнкс продаёт подаренный «Фиат» и передаст деньги на благотворительность
0
1
Том Хэнкс продаёт подаренный «Фиат» и передаст деньги на благотворительность
Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото)
Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Россия#история#смешно#США#интересное#картинки#мир#кино
#Юмор#факты#животные#война#природа#фотографии#Украина#Приколы#Москва#комментарии
#интересно#прикол#подборка#забавно#новости#санкции#дтп#Ynews#ватермарк#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться