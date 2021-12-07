FISHKINET
Сообщество Аварии 5073 поста • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину

На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
923
2
1
В Тамбове на улице Селезневской 70-летний водитель «Ниссан» въехал в попутный «Чери», водитель которого остановился перед пешеходным переходом. От удара «Чери» по инерции сбил женщину-пешехода.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Александр Час назад
Детей позвал, показал без звука. Чтоб видели что бывает с теми пешеходами, которые перестают следить за дорогой выйдя на пешеходный переход. Не отвернулась бы девушка, не попала бы под колеса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Денис Колосов 2 часа назад
у меня такая же хрень была( остановился, пропуская пешеходов, а какой то удод спешащий в задницу влетел, пешеходы только испугались, а я на 200к на ремонт..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 2 часа назад
В таком возрасте надо каждый месяц медкомиссию проходить. Может дедушка давно в маразме, ему танк привиделся и он его протаранил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo 2 часа назад
дедуля походу отъездился, шикарный страйк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1825560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
3
115
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
0
99
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
Набирающие популярность в сообществах
В Москве задержали «человека-паука»: он ловко лазил по фасаду дома и следил за своей жертвой
0
9
В Москве задержали «человека-паука»: он ловко лазил по фасаду дома и следил за своей...
Из-за чего может загореться аккумулятор в телефоне или ноутбуке?
0
4
Из-за чего может загореться аккумулятор в телефоне или ноутбуке?
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#приколы#дтп#кино#позитив#вкусно#СССР#Разное
#фото#факты#интересное#Ynews#ватермарк#подборка#Жизнь#комментарии#шоу бизнес#Рецепт
#интересно#картинки#люди#история#аварии#в мире#Россия#сарказм#как приготовить#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться