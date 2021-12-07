На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину

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В Тамбове на улице Селезневской 70-летний водитель «Ниссан» въехал в попутный «Чери», водитель которого остановился перед пешеходным переходом. От удара «Чери» по инерции сбил женщину-пешехода.
Присутствует ненормативная лексика!
ДТП произошло в сентябре, но видео момента наезда опубликовали только на днях.
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