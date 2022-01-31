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В Тамбове невнимательный водитель чуть не переехал коляску с ребёнком

В Тамбове невнимательный водитель чуть не переехал коляску с ребёнком (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 13:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Водитель Daewoo Nexia поздно заметил красный сигнал светофора и решил сдать назад. В этот момент дорогу переходила женщина с коляской.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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13  комментариев
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15k
Booka1a 2 часа назад
да, мамаша, ты охрененно права! давай теперь по*би ему мозги, стоя с этой коляской на проезжей части!
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211
Andrey 56 минут назад
Я понимаю на фуре с ее слепыми зонами ! Но как можно такое на легковушке , в глаза что ли долбятся?
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17k
DeniZZka Час назад
На пешеходном переходе не напрасно запрещен ЛЮБОЙ маневр - обгон, опережение, езда задним ходом, постановка на стоянку, и т.д.
Проскочил на красный? Стой где стоишь! Камера на стоп-линию? Заплатишь штраф. Ты его и так уже заплатишь.
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4k
Stas 2 часа назад
Проехал на красный, остановился, как дятел, поехал задом через ПП, еще и не посмотрел даже назад... Что у человека в голове?!...
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5k
Roman 2 часа назад
Регулярно вижу таких недоумков.
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90
Алексей 2 часа назад
Езда задним ходом на пешеходном переходе запрещена, а оленю ещё бы и зеркала поотрывать заненадобностью....
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2k
Алексей 2 часа назад
За такое надо лишать прав лет так на 5. Пусть походит-подумает.
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