В Тамбове невнимательный водитель чуть не переехал коляску с ребёнком

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Водитель Daewoo Nexia поздно заметил красный сигнал светофора и решил сдать назад. В этот момент дорогу переходила женщина с коляской.
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