Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале

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В Качканаре на улице Свердлова 38-летний мужчина бросился под приближающийся кроссовер Mitsubishi, водитель которого двигался на зеленый сигнал светофора.
У мужчины диагностировали ушибы различных частей тела, после чего его госпитализировали в хирургическое отделение ЦГБ города Качканара.
Водитель намерен потребовать денежной компенсации у сбитого мужчины.
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