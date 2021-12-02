FISHKINET
Сообщество Аварии 5056 постов • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале

Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
1387
3
1
В Качканаре на улице Свердлова 38-летний мужчина бросился под приближающийся кроссовер Mitsubishi, водитель которого двигался на зеленый сигнал светофора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Echo 2 часа назад
Понавешают регистраторов, под машину спокойно не прыгнешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Позитив Полчаса назад
вот же уёпок.... переехать его раз 5 как следует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Таких добивать следует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
jeka 57 минут назад
Яркий представитель лгбт сообщества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Александр Час назад
надо было выйти и пнуть его еще пару раз, чтоб херней больше не занимался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Slonyash Час назад
Сказочный олень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex ASK Час назад
Остановиться, выставить знак, нанести повреждения ногами по жопе и морде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleks Час назад
Пацан к успеху шел. Не повезло, не фартануло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Aleksandr Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
dima423 2 часа назад
Еще ведь хер стрясешь с него на ремонт... Сажать упыря надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 2 часа назад
Просился-допросился. Просьбу оприходовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Водитель отвлекся от дороги и сбил пешехода в Брянске Водитель отвлекся от дороги и сбил пешехода в Брянске Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

705443



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь
0
271
"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил...
Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью
2
149
Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью
Набирающие популярность в сообществах
Роман Тимохин и "Воображаемое путешествие" - ч2 куда я бы поехал, если бы не пандемия
0
2
Роман Тимохин и "Воображаемое путешествие" - ч2 куда я бы поехал, если бы не пандемия
Трогательные книги
3
7
Трогательные книги
Любой каприз за ваши деньги: Киркоров и его подарки (4 фото)
Любой каприз за ваши деньги: Киркоров и его подарки (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой нашего времени
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#животные#кино#Ynews#подборка#фотографии#еда#путешествия
#Юмор#прикол#люди#картинки#интересное#автомобили#позитив#коронавирус#новости#познавательно
#интересно#Россия#ватермарк#в мире#дтп#СССР#автомир#Разное#приколы#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться