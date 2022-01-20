В Ульяновске спустя девять месяцев умерла сбитая 12-летняя Лера: пока никто из водителей не понёс ответственности за это ДТП

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Трагические новости пришли из Ульяновска. Сбитая 20 апреля 2021 года в Засвияжском районе 12-летняя Лера Каштанкина спустя девять месяцев так и не пришла в себя. Вчера девочка умерла.
Трагическое ДТП произошло утром 20 апреля на улице Генерала Мельникова. Лера шла в школу и стала переходить дорогу рядом с пешеходным переходом, в этот момент её на скорости сбил 23-летний водитель «Фольксваген Поло». Автомобилист не смог вовремя заметить девочку из-за припаркованного у остановки другого автомобиля «Ниссан».
Момент ДТП, произошедшего 20 апреля 2021 года
С тех пор Лера находилась в коме и не приходила в сознание, а с лета, по словам ее мамы, была в полусознании.
«Ее глазки были открыты, она смотрела по сторонам, но взгляд не фиксировался. Осознания, что мы рядом, у Леры не было, это так называемое вегетативное состояние, - рассказала Ulpravda мама девочки. – Мы очень много операций пережили на головной мозг, но врачи не давали никаких прогнозов. И вот сердце дочки не выдержало. Вчера в 9.45 утра дочь умерла…».
«Ее глазки были открыты, она смотрела по сторонам, но взгляд не фиксировался. Осознания, что мы рядом, у Леры не было, это так называемое вегетативное состояние, - рассказала Ulpravda мама девочки. – Мы очень много операций пережили на головной мозг, но врачи не давали никаких прогнозов. И вот сердце дочки не выдержало. Вчера в 9.45 утра дочь умерла…».
А что же с виновником теперь уже смертельного ДТП?
После аварии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
21 декабря в Засвияжском районном суде был вынесен обвинительный приговор.
«Гражданин осужден к ограничению свободы на 1,5 года, поскольку он - лицо, впервые совершившее преступление, с лишением права управлением транспортным средством, - прокомментировал заместитель прокурора Засвияжского района Дмитрий Васин. – Но приговор в силу не вступил: он был обжалован всеми сторонами».
После смерти девочки статью переквалифицируют на более тяжкую.
«Будет рассматриваться вопрос о возвращении уголовного дела и усилении обвинения уже по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). А это уже предполагает лишение свободы подсудимого. Но пока сделать что-либо в этом направлении ничего нельзя, т.к. дело еще не дошло до апелляционного суда».
По словам мамы погибшей Леры, водитель «Фольксваген Поло» в суде не признал свою вину.
«Он якобы не видел дочь и ехал с допустимой скоростью, хотя даже на камерах видно, что скорость, с которой он ехал, была большая», - говорит Анастасия.
21 декабря в Засвияжском районном суде был вынесен обвинительный приговор.
«Гражданин осужден к ограничению свободы на 1,5 года, поскольку он - лицо, впервые совершившее преступление, с лишением права управлением транспортным средством, - прокомментировал заместитель прокурора Засвияжского района Дмитрий Васин. – Но приговор в силу не вступил: он был обжалован всеми сторонами».
После смерти девочки статью переквалифицируют на более тяжкую.
«Будет рассматриваться вопрос о возвращении уголовного дела и усилении обвинения уже по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). А это уже предполагает лишение свободы подсудимого. Но пока сделать что-либо в этом направлении ничего нельзя, т.к. дело еще не дошло до апелляционного суда».
По словам мамы погибшей Леры, водитель «Фольксваген Поло» в суде не признал свою вину.
«Он якобы не видел дочь и ехал с допустимой скоростью, хотя даже на камерах видно, что скорость, с которой он ехал, была большая», - говорит Анастасия.
А что с водителем «Ниссан», который бросил свой автомобиль у остановки?
Что касается второго водителя, припарковавшего автомобиль прямо на пешеходном переходе, то его, как заверила мама Леры, миновала даже административная ответственность.
«Непонятно почему водителю «Ниссана» даже штрафа никакого не выписали. Это очень возмущает нашу семью. Получается, хотят сделать виновным моего ребенка, который, по сути, переходил дорогу по всем правилам – Лера посмотрела направо, налево, убедилась, что проезжая часть свободна и стала переходить, а потом ее сбила машина», - говорит мама девочки.
Как пояснили в прокуратуре, изначально водителя «Ниссан Тиана» привлекли к уголовной ответственности.
«Следствие шло до конца августа. Когда стало ясно, что этот водитель не может проходить по уголовному делу – на момент ДТП его не было в автомобиле, а значит, он должен быть привлечен к административной ответственности как нарушитель правила дорожного движения. Но было уже поздно: срок привлечения к административке уже истек (два месяца). Как известно, привлечь одновременно к административной и уголовной ответственности нельзя по закону», - пояснил Дмитрий Васин.
«Непонятно почему водителю «Ниссана» даже штрафа никакого не выписали. Это очень возмущает нашу семью. Получается, хотят сделать виновным моего ребенка, который, по сути, переходил дорогу по всем правилам – Лера посмотрела направо, налево, убедилась, что проезжая часть свободна и стала переходить, а потом ее сбила машина», - говорит мама девочки.
Как пояснили в прокуратуре, изначально водителя «Ниссан Тиана» привлекли к уголовной ответственности.
«Следствие шло до конца августа. Когда стало ясно, что этот водитель не может проходить по уголовному делу – на момент ДТП его не было в автомобиле, а значит, он должен быть привлечен к административной ответственности как нарушитель правила дорожного движения. Но было уже поздно: срок привлечения к административке уже истек (два месяца). Как известно, привлечь одновременно к административной и уголовной ответственности нельзя по закону», - пояснил Дмитрий Васин.
Так кто же в итоге виноват в трагической смерти невинного ребёнка?
Кто виноват в смерти 12-летней Леры? Водитель «Поло», который мог бы ехать и помедленнее у пешеходного перехода? Владелец «Ниссан», бросивший свой автомобиль как попало? Или родители погибшей девочки, не научившие своего ребёнка правильно переходить дорогу и смотреть по сторонам?
В любом случае жизнь уже никто не вернёт...
В любом случае жизнь уже никто не вернёт...
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Насчет скорости поло - это можно узнать путем экспертизы, посмотрев записи камер и зная, сколько кадров в секунду они пишут. Эта величина у каждой камеры разная.
Другое дело, что девочка высокая и из-за Нисана водитель Поло должен был ее видеть. Почему проморгал - непонятно.
....."Получается, хотят сделать виновным моего ребенка, который, по сути, переходил дорогу по всем правилам – Лера посмотрела направо, налево, убедилась, что проезжая часть свободна и стала переходить, а потом ее сбила машина», - говорит мама девочки.
Мама девочки ошибается, но для нее это простительно.
Надысь стоял у перехода в ожидании зелёного и смотрел на проезжающие автомобили.
Из семерых поворачивающих налево, красный круг на выключенной дополнительной секции полностью проигнорировало пятеро.
Один таки остановился за стоп линией и про одного ничего сказать не могу - он стоял за единственным остановившимся и физически не мог проехать.
"Деятельность инспекции:
организует экзамены и выдает водительские удостоверения;
регистрирует автомобильные транспортные средства, осуществляет контролирует их техническое состояние;
организует регулирование дорожного движения, в том числе фиксирует правонарушения;
занимается пропагандой безопасности на дорогах, профилактикой дорожно-транспортных происшествий;
разыскивает угнанные транспортные средства;
охраняет общественный порядок, оказывает помощь участникам дорожного движения и т. д."