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В Ульяновске спустя девять месяцев умерла сбитая 12-летняя Лера: пока никто из водителей не понёс ответственности за это ДТП

В Ульяновске спустя девять месяцев умерла сбитая 12-летняя Лера: пока никто из водителей не понёс ответственности за это ДТП (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   ребенка сбили   смертельное дтп   трагедия   
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Трагические новости пришли из Ульяновска. Сбитая 20 апреля 2021 года в Засвияжском районе 12-летняя Лера Каштанкина спустя девять месяцев так и не пришла в себя. Вчера девочка умерла.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   ребенка сбили   смертельное дтп   трагедия   
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13  комментариев
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37k
Вепс 49 минут назад
Да что тут думать, 100% вина водителя Поло. Он сбил человека на пешеходном переходе. Да был Ниссан стоящий у обочины и закрывающий обзор, да девочка бежала, а не шла. Но это никак не отменяет вину водителя Поло. Нерегулируемый пешеходный переход он видел, припаркованную машину, закрывающую обзор, он тоже видел. Даже в автошколах учат, что в таких случаях, нужно сбросить скорость пока не удостоверишься что там нет людей.
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4k
livaneth 10 минут назад
А теперь по факту: Ниссан был припаркован ПОСЛЕ пешеходного перехода. То есть водитель приближающегося поло великолепно видел переход и то, что этот переход ПУСТОЙ. уже после перехода стоял Ниссан, из за которого девочка и выпрыгнула.
Насчет скорости поло - это можно узнать путем экспертизы, посмотрев записи камер и зная, сколько кадров в секунду они пишут. Эта величина у каждой камеры разная.
Другое дело, что девочка высокая и из-за Нисана водитель Поло должен был ее видеть. Почему проморгал - непонятно.
....."Получается, хотят сделать виновным моего ребенка, который, по сути, переходил дорогу по всем правилам – Лера посмотрела направо, налево, убедилась, что проезжая часть свободна и стала переходить, а потом ее сбила машина», - говорит мама девочки.
Мама девочки ошибается, но для нее это простительно.
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2k
azuver Полчаса назад
"Ехал с допустимой скоростью" Да там больще 80 км. Очень страшно,когда родители переживают своих детей.Родителям,крепости.
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9k
antonium 50 минут назад
Виноваты все. И водитель Ниссана (припарковался как чудак) и водитель Полика (несся как угорелый). Девочка тоже неосторожно переходила пп. Очень жалко что в таких ситуациях гибнут люди, тем более дети.
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9k
Алексей 57 минут назад
Царство небесное ангелочку...
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9k
Алексей 58 минут назад
сраные ГИБДД докапываются до мелочей, а на важнейшие проблемы и грубые нарушения ПДД не рассматривают.
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5k
Core Час назад
Пдд надо в школах преподавать, может тогда таких смертей меньше будет
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5k
Roman Час назад
Виновато ГИБДД, которое устраивает текущая статистика и которого на дорогах вообще не видно.

Надысь стоял у перехода в ожидании зелёного и смотрел на проезжающие автомобили.
Из семерых поворачивающих налево, красный круг на выключенной дополнительной секции полностью проигнорировало пятеро.
Один таки остановился за стоп линией и про одного ничего сказать не могу - он стоял за единственным остановившимся и физически не мог проехать.
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