В Ульяновске спустя девять месяцев умерла сбитая 12-летняя Лера: пока никто из водителей не понёс ответственности за это ДТП

После аварии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



21 декабря в Засвияжском районном суде был вынесен обвинительный приговор.



«Гражданин осужден к ограничению свободы на 1,5 года, поскольку он - лицо, впервые совершившее преступление, с лишением права управлением транспортным средством, - прокомментировал заместитель прокурора Засвияжского района Дмитрий Васин. – Но приговор в силу не вступил: он был обжалован всеми сторонами».



После смерти девочки статью переквалифицируют на более тяжкую.



«Будет рассматриваться вопрос о возвращении уголовного дела и усилении обвинения уже по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). А это уже предполагает лишение свободы подсудимого. Но пока сделать что-либо в этом направлении ничего нельзя, т.к. дело еще не дошло до апелляционного суда».



По словам мамы погибшей Леры, водитель «Фольксваген Поло» в суде не признал свою вину.



«Он якобы не видел дочь и ехал с допустимой скоростью, хотя даже на камерах видно, что скорость, с которой он ехал, была большая», - говорит Анастасия.