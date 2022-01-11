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На трассе в Альметьевском районе 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Киа Рио» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген Тигуан». Виновница ДТП и трое её пассажиров скончались.
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Все, кто находился в корейской иномарке, погибли на месте. За рулем была 22-летняя девушка, рядом находилась ее 16-летняя сестра. Пассажирами оказались друзья водителя - 22-летние девушка и юноша.
Водитель и пассажир «Фольксвагена» госпитализированы.
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