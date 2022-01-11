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Авария дня. Смертельная авария с четырьмя жертвами в Татарстане

Авария дня. Смертельная авария с четырьмя жертвами в Татарстане (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Альметьевском районе 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Киа Рио» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген Тигуан». Виновница ДТП и трое её пассажиров скончались.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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13  комментариев
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140
Marius 3 часа назад
Как же я обожаю видео, снятые с монитора. Почти так же, как фото ссылок на веб ресурсы.
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3k
Секрет фирмы 2 часа назад
кто же на скорости в поворот входит, да еще по заснеженной дороге
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1k
Glassy 2 часа назад
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Лох не мамонт, лох не вымрет... или... вымрет?

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3k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Это писец!Родителям сил и здоровья...
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822
Максим Максимов 3 часа назад
мозгов у курицы совсем нет: гнать по такой дороге
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21
Евгений Иванов Glassy 2 часа назад
А по повреждениям авто разве не видно, что там явно не 40 и не 60.
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