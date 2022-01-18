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На трассе под Новосибирском 42-летний водитель Subaru Forester насмерть сбил 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу рядом с пешеходным переходом.
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Многие комментаторы винят в произошедшем водителя, который не снизил скорость перед пешеходным переходом в населенном пункте.
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Пешеходам:
1) носите светоотражающие жилеты, если по ночам ходите через трассы или вдоль них.
2) если жилета нет, то пропустите вы одинокую машину, которую по свету фар заранее видно. собственным кишкам ведь без разницы, правы вы или нет юридически
Если трезвый был то может обойдётся...
Но на такой скорости по снегу...
Белый фон - это через населённых пункт
Синий фон - населённых пункт остаётся в стороне