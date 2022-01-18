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Авария дня. Смертельный наезд на женщину под Новосибирском

Авария дня. Смертельный наезд на женщину под Новосибирском (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На трассе под Новосибирском 42-летний водитель Subaru Forester насмерть сбил 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу рядом с пешеходным переходом.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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17  комментариев
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125k
Аааа 2 часа назад
на переходе бы точно так же сбил. ее тупо плохо заметно.

Пешеходам:
1) носите светоотражающие жилеты, если по ночам ходите через трассы или вдоль них.
2) если жилета нет, то пропустите вы одинокую машину, которую по свету фар заранее видно. собственным кишкам ведь без разницы, правы вы или нет юридически
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22k
Inter Час назад
вижу знак предупреждающий о пешеходном переходе, и епашу 111 в темноте и снеге,только на ближнем
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69
сульфазин Час назад
я на мониторе увидел знаки ПП, прежде чем этот мудак начал сбавлять скорость и "маневрировать", тупо наезд на пешехода на большой скорости на ПП, чувак сядет надеюсь, и по делом
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68k
Нанук Паналык Час назад
Эх Лёха,Лёха!
Если трезвый был то может обойдётся...
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3k
satra 2 часа назад
Исключительно субъективно, было время дать левее. Там полметра не хватило.
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
И где тунаселенный пункт????
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69
сульфазин Броненосец Потелкам Час назад
тебе 5 знаков отражают, ты если слепой, то сиди дома!
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