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В Алнашском районе на автодороге М-7 «Волга» 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania.
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