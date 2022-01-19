FISHKINET
Сообщество Аварии 5202 поста • 489 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Двое молодых людей погибли на трассе в Удмуртии

Авария дня. Двое молодых людей погибли на трассе в Удмуртии (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
805
3
1
В Алнашском районе на автодороге М-7 «Волга» 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Volkswagen   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
147
Филипп Преображенский 2 часа назад
Походу колесо лопнуло или шаровую вырвало. Видно как тачка налево "клюнула".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Anton Chigurh 45 минут назад
реально на ровном месте размотались.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Владимир Час назад
Вспомнил своё, глядя на видео. После новогодних праздников возвращался домой по М7. Светлое время суток, левый ряд, резина почти новая (шипы), скорость в районе 90-100 км./час, прямой участок без ям, ухабов, поворотов. Полотно дороги такое же как и в ролике, с накатанными асфальтовыми колеями. И в какой-то момент передок машины просто отправляется в "свободное плавание", машина банально не управляется, но мне повезло, секунды через две идёт зацеп колеса, ловлю машину. Испугался уже после. Чем объяснить не знаю, но парней жаль, случай. Будьте аккуратны на дорогах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 2 часа назад
что случилось то?? на ровном месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
Фома 2 часа назад
Самоубийство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как учат тех, кто учит наших детей Как учат тех, кто учит наших детей Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель» Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель» Авария дня. Смертельное ДТП с участием 3-х легковушек и фуры Авария дня. Смертельное ДТП с участием 3-х легковушек и фуры Авария дня. Пожилая супружеская пара погибла в Минске Авария дня. Пожилая супружеская пара погибла в Минске Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. Смертельное столкновение Chevrolet Niva и тягача в Башкирии Авария дня. Смертельное столкновение Chevrolet Niva и тягача в Башкирии
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323742



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?
5
137
Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?
Набирающие популярность в сообществах
Аллергия на молоко: причины развития и признаки
0
2
Аллергия на молоко: причины развития и признаки
Кане корсо — мощная бойцовская порода собак тёмного окраса
0
5
Кане корсо — мощная бойцовская порода собак тёмного окраса
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#ватермарк#автомир#картинки#в мире#аварии#еда#полиция
#Юмор#интересно#история#кино#автомобили#СССР#дтп#авто аварии#Приколы#актеры
#люди#факты#интересное#подборка#Разное#Россия#суд#Ynews#алкоголь#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться