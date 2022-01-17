Страшное ДТП в Псковской области: погибли пять человек

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Жуткое ДТП произошло на Псковском шоссе в городе Печоры Псковской области. Водитель автомобиля Audi A4 вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Волгой». Оба водителя и три пассажира погибли на месте.
В ДТП погибли 5 человек: водитель «Волги» 1969 года рождения, а также молодые люди 1997 и 2000 года рождения и две девушки 2001 и 2002 года рождения из «Ауди».
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Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что скорость «Ауди» в момент столкновения была около 120 километрам в час.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям погибших в своём Instagram.
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