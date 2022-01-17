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Страшное ДТП в Псковской области: погибли пять человек

Страшное ДТП в Псковской области: погибли пять человек (9 фото + 2 видео)

Автор:
17 января 2022 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жуткое дтп   смертельное дтп   
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Жуткое ДТП произошло на Псковском шоссе в городе Печоры Псковской области. Водитель автомобиля Audi A4 вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Волгой». Оба водителя и три пассажира погибли на месте.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жуткое дтп   смертельное дтп   
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Александр Час назад
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14k
Александр 45 минут назад
Ауди с московскими номерами, девчонки 20-ти летние...
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