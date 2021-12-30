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На трассе Нижний Новгород - Киров 37-летняя женщина на Kia Rio вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Renault. Автомобилистка и её 41-летний супруг скончались.
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Также с родителями ехали две девочки — двух и шести лет. До прибытия экстренных служб они были доставлены в местную больницу.
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По предварительным данным, у двухгодовалой девочки диагностирован ушиб левого лучезапястного сустава. У шестилетней - многочисленные травмы и ушибы.
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