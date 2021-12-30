FISHKINET
Сообщество Аварии 5161 пост • 488 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области

Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области (3 фото + 2 видео)

Автор:
30 декабря 2021 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
516
3
2
На трассе Нижний Новгород - Киров 37-летняя женщина на Kia Rio вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Renault. Автомобилистка и её 41-летний супруг скончались.
Предыдущая часть

Источник:

По предварительным данным, у двухгодовалой девочки диагностирован ушиб левого лучезапястного сустава. У шестилетней - многочисленные травмы и ушибы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Денис Колосов 2 часа назад
ужас.. ехала вроде медленно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
501
cvintus_1 13 минут назад
Походу растерялась она при заносе, не знала что делать, но тут у каждого может клинонуть мозг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Случится же такое под Новый Год Случится же такое под Новый Год Авария дня. Две женщины погибли в Самарской области Авария дня. Две женщины погибли в Самарской области Авария дня. В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка Авария дня. В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла Авария дня. Смертельный поворот не туда Авария дня. Смертельный поворот не туда
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1831490



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган
0
176
С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган
Набирающие популярность в сообществах
NASA озаботилось проблемой взаимопонимания с инопланетянами и наняло «переводчиками» теологов
0
24
NASA озаботилось проблемой взаимопонимания с инопланетянами и наняло «переводчиками»...
Apocalypse 6x6 — шестиколесный монстр для злодейского Гарри Поттера
0
4
Apocalypse 6x6 — шестиколесный монстр для злодейского Гарри Поттера
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#Ynews#история#приколы#Россия#дтп#сша#криминал
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#в мире#картинки#аварии#позитив#авто аварии#настроение
#интересно#животные#кино#подборка#интересное#страны#автомобили#смешные#город#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться