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В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку»

В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку» (3 фото)

Автор:
25 ноября 2021 08:58
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-АА   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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В Берлине на портале autoscout24 в продаже появился советский грузовик ГАЗ-АА, выпущенный в 1932 году. Пробег автомобиля после реставрации составляет всего десять километров!

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Метки: ГАЗ   ГАЗ-АА   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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