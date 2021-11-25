В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку»

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В Берлине на портале autoscout24 в продаже появился советский грузовик ГАЗ-АА, выпущенный в 1932 году. Пробег автомобиля после реставрации составляет всего десять километров!
Легендарная советская «полуторка» была полностью отреставрирована и находится в отличном состоянии. История этой машины неизвестна. Неизвестно и то, как она попала в Германию. Видимо, это случилось еще во время войны или вскоре после нее.
Судя по фото, автомобиль находится в отличном состоянии. Нынешний его владелец утверждает, что ГАЗ-АА был полностью профессионально отреставрирован. Пробег автомобиля составляет всего 10 километров.
Продавец хочет получить за ретро-машину 110 тысяч евро (приблизительно 9,2 миллиона рублей по текущему курсу).
Судя по фото, автомобиль находится в отличном состоянии. Нынешний его владелец утверждает, что ГАЗ-АА был полностью профессионально отреставрирован. Пробег автомобиля составляет всего 10 километров.
Продавец хочет получить за ретро-машину 110 тысяч евро (приблизительно 9,2 миллиона рублей по текущему курсу).
В движение машину приводит бензиновый рядный 4-цилиндровый агрегат объемом 3300 кубических сантиметров и мощностью 50 л.с, произведенный американской компанией «Форд».
Заправлять грузовик можно топливом, которое имеет невысокое октановое число. Грузоподъемность ГАЗ-АА составляет 1500 килограммов. Заводится машина с помощью «кривого стартера», т. е. для этого необходимо вращать особую рукоятку — пусковое устройство двигателя. Для нее в передней части капота (под радиатором) имеется специальное отверстие.
Заправлять грузовик можно топливом, которое имеет невысокое октановое число. Грузоподъемность ГАЗ-АА составляет 1500 килограммов. Заводится машина с помощью «кривого стартера», т. е. для этого необходимо вращать особую рукоятку — пусковое устройство двигателя. Для нее в передней части капота (под радиатором) имеется специальное отверстие.
Этот автомобиль производился в Советском Союзе на Горьковском автомобильном заводе с 1932-го по 1938-й годы.
Построен на основе американского грузовика "Форд Модел АА". Автомобиль имел задний привод и четырехступенчатую механическую коробку передач. Максимальная скорость составляла 70 километров в час, а расход топлива по сегодняшним меркам был просто огромен - 19,5 литров на 100 километров. Масса грузовика - 1750 килограммов. Во время Второй мировой войны эта модель была основным грузовым автомобилем в советской армии. Различные ее модификации производились до 1949 года.
Построен на основе американского грузовика "Форд Модел АА". Автомобиль имел задний привод и четырехступенчатую механическую коробку передач. Максимальная скорость составляла 70 километров в час, а расход топлива по сегодняшним меркам был просто огромен - 19,5 литров на 100 километров. Масса грузовика - 1750 килограммов. Во время Второй мировой войны эта модель была основным грузовым автомобилем в советской армии. Различные ее модификации производились до 1949 года.
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