В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку»

Легендарная советская «полуторка» была полностью отреставрирована и находится в отличном состоянии. История этой машины неизвестна. Неизвестно и то, как она попала в Германию. Видимо, это случилось еще во время войны или вскоре после нее.



Судя по фото, автомобиль находится в отличном состоянии. Нынешний его владелец утверждает, что ГАЗ-АА был полностью профессионально отреставрирован. Пробег автомобиля составляет всего 10 километров.



Продавец хочет получить за ретро-машину 110 тысяч евро (приблизительно 9,2 миллиона рублей по текущему курсу).