Кабриолет Playboy 1948 года с убирающейся жесткой крышей реже, чем некоторые суперкары

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Если мы слышим слово Playboy, то на ум обычно приходит только одно. Тем не менее, пора вытащить голову из сточной канавы и узнать об автомобильной компании Playboy.
На аукционе RM Sotheby’s в начале декабря будет выставлен на продажу один из первых кабриолетов с жёстким верхом в истории — Playboy A48 выпуска 1948 года. Считается, что до наших дней дожило лишь около 50 таких автомобилей.
Автомобильную компанию Playboy основал в середине 1940‑х в США некий Лу Хорвитц, занимавшийся продажей машин марки Packard. Он рассчитывал строить и продавать относительно недорогие автомобили, но единственной моделью компании оказался кабриолет A48.
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Оснащался он четырёхцилиндровым мотором, развивавшим 41 л.с. в паре с трёхступенчатой механической коробкой и разгонялся до 80 км/ч за 17 секунд при максимальной скорости около 120 км/ч. Хорвитц намеревался расширить модельный ряд, но не нашёл инвесторов, и поэтому Playboy смогла собрать только 97 машин, из которых сохранилось, по некоторым оценкам, около половины.
Экземпляр, который выставят на продажу, проехал с 1948 года чуть более 12 тысяч километров, но нуждается в реставрации. Ожидания по цене аукционный дом не указывает. При этом издание Carscoops уточняет, что в 2018 году автомобиль той же модели, но в большей сохранности был продан за 132 000 долларов (9,3 миллиона рублей).
Согласно одной из легенд, именно эта автомобильная компания «подарила» своё название знаменитому журналу Хью Хефнера. В процессе выбора названия один из участников запуска издательского проекта вспомнил, что его мать работала в Playboy Motor Car Corp., на тот момент уже не существовавшей.
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