Кабриолет Playboy 1948 года с убирающейся жесткой крышей реже, чем некоторые суперкары

Экземпляр, который выставят на продажу, проехал с 1948 года чуть более 12 тысяч километров, но нуждается в реставрации. Ожидания по цене аукционный дом не указывает. При этом издание Carscoops уточняет, что в 2018 году автомобиль той же модели, но в большей сохранности был продан за 132 000 долларов (9,3 миллиона рублей).