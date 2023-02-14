В США за ГАЗ-69 заплатили 23 тысячи долларов

За характерную раскачку на ухабах машину прозвали «Козликом», но на этапе разработки машина получила собственное имя «Труженик». Жаль, впоследствии оно не прижилось, хотя полностью соответствовало этому неприхотливому и выносливому трудяге.



Выпускался автомобиль не только в СССР. Сборка была налажена в Румынии (ARO) и Северной Корее, ну а готовые машины соетской сборки поставлялись во многие страны соцблока и в дружественные тогда Москве государства. Машина неплохо себя зарекомендовала даже в суровых условиях Исландии.