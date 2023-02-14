В США за ГАЗ-69 заплатили 23 тысячи долларов

494
29
4
ГАЗ-69 – машина легендарная. Первый советский (и один из первых в мире) массовый внедорожник, который использовался не только военными, но и в обычной жизни, где дорожные условия требовали полного привода, например – в селах и на всевозможных стройках.
За характерную раскачку на ухабах машину прозвали «Козликом», но на этапе разработки машина получила собственное имя «Труженик». Жаль, впоследствии оно не прижилось, хотя полностью соответствовало этому неприхотливому и выносливому трудяге.
Выпускался автомобиль не только в СССР. Сборка была налажена в Румынии (ARO) и Северной Корее, ну а готовые машины соетской сборки поставлялись во многие страны соцблока и в дружественные тогда Москве государства. Машина неплохо себя зарекомендовала даже в суровых условиях Исландии.
Выпускался автомобиль не только в СССР. Сборка была налажена в Румынии (ARO) и Северной Корее, ну а готовые машины соетской сборки поставлялись во многие страны соцблока и в дружественные тогда Москве государства. Машина неплохо себя зарекомендовала даже в суровых условиях Исландии.
Этот экземпляр, прошедший полный капитальный ремонт, обнаружился в продаже во Флориде, США. Владелец утверждает, что купил его несколько лет назад, в России. Машина 1971 года, из поздних, ульяновского производства.
Назвать реставрацию идеальной нельзя из-за присутствия некоторых неаутентичных деталей, тех же хомутов или элементов проводки, но если не придираться к мелочам, то сделана машина идеально, поэтому неудивительно что она заинтересовала тамошних ценителей полного привода, готовых выложить за неё приличные деньги – более 20 тысяч долларов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Посмотрите на копию ГАЗ М1 «Спорт», которую продают в Москве за 6,5 млн рублей
- Не такой простой как кажется: уникальный ЗИМ и в чем его особенность
- International Scout: один из лучших классических внедорожников США
- Ржавый, но еще поездит: Willys 1952 года выпуска
- 80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени
Новости партнёров
реклама
А это было потому, что на ГАЗах не было амортизаторов .
На УАЗах амортизаторы уже стоят, но некоторые недалёкие субъекты УАЗы называли и называют также неуважительно .