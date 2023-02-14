FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10806 постов • 817 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В США за ГАЗ-69 заплатили 23 тысячи долларов

В США за ГАЗ-69 заплатили 23 тысячи долларов

Автор:
14 февраля 2023 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-69   авто   автомир   автомобили   внедорожник   олдтаймер   ретро авто   
494
29
4
ГАЗ-69 – машина легендарная. Первый советский (и один из первых в мире) массовый внедорожник, который использовался не только военными, но и в обычной жизни, где дорожные условия требовали полного привода, например – в селах и на всевозможных стройках.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ГАЗ   ГАЗ-69   авто   автомир   автомобили   внедорожник   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ЦСКА 2 часа назад
Уже антиквариат, в хорошем состоянии! Не дорого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
· · Полчаса назад
"Козлами" ГАЗы называли из-за непрекращающихся прыжков/качаний кузова на неровных дорогах .
А это было потому, что на ГАЗах не было амортизаторов .
На УАЗах амортизаторы уже стоят, но некоторые недалёкие субъекты УАЗы называли и называют также неуважительно .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
куджо Час назад
ГАЗики они помнят)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
ему б еще движок нормальный. А то родной жрет не по рангу: 15 литров при 55 лошадях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SolomonA 2 часа назад
Вот как выглядит советская кнопка запуска двигателя:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Suvar_ 2 часа назад
пыльники на рессорах, впервые вижу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23117



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто такой Дамокл и причём тут его меч
Кто такой Дамокл и причём тут его меч
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Чудо-архитектура: 20 случаев, когда архитектор (хозяин) круто разошелся
Чудо-архитектура: 20 случаев, когда архитектор (хозяин) круто разошелся
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Где-то в параллельной вселенной

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#факты#США#собака#подборка#Девушка#милота#девушки
#Юмор#история#люди#картинки#Приколы#СССР#кино#дети#познавательно#Китай
#животные#в мире#интересное#позитив#Ynews#шоу бизнес#Москва#Мемы#полиция#комментарии
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) International Scout: один из лучших классических внедорожников США International Scout: один из лучших классических внедорожников США Реэкспортный Willys МВ 1944 года из Европы: машина американского ветерана Реэкспортный Willys МВ 1944 года из Европы: машина американского ветерана Посмотрите на копию ГАЗ М1 «Спорт», которую продают в Москве за 6,5 млн рублей Посмотрите на копию ГАЗ М1 «Спорт», которую продают в Москве за 6,5 млн рублей 80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени 80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку» В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку»

На что жалуетесь?

Вернуться