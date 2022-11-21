Не такой простой как кажется: уникальный ЗИМ и в чем его особенность

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ГАЗ-12, он же ЗИМ в СССР был машиной особенной, так сказать, чиновничьей. Хоть он и был условно, в свободной продаже (за астрономическую по тем деньгам сумму в 40 000 рублей) но мало кто мог его купить.
Затем появилась более респектабельная Чайка ГАЗ-13, мечта любого большого начальника, для большинства из которых она была недоступна. Что же делать, когда очень хотелось Чайку, но был только ЗИМ и кое-какие возможности…
Да, опытный глаз ценителей отечественной автоклассики уже подметил, что с этим Зимом будто что-то не так. Как будто он выше. И база длиннее. И про «Чайку» я зачем-то выше написал. Что ж, не буду долго ходить вокруг да около. Это и есть ГАЗ-13, внешне похожий на ГАЗ-12.
Дело было в семидесятые и одному важному военному начальнику очень хотелось ездить на «Чайке», но по рангу до министерского лимузина он не дотягивал. Зато имел доступ к мощностям авторемзавода, да и по линии снабжения видимо, был далеко не последним человеком.
Какими-то судьбами будущий владелец этого уникального Чайко-Зима раздобыл всю агрегатную часть ГАЗ-13, вообще всю, включая раму. На фоне этого раздобыть кузов ЗИМа было задачей сравнительно простой, множество этих машин уже были списаны к началу семидесятых. Дальше было дело техники и золотых рук мастеров, скрестивших оба лимузина в единое целое.
Какими-то судьбами будущий владелец этого уникального Чайко-Зима раздобыл всю агрегатную часть ГАЗ-13, вообще всю, включая раму. На фоне этого раздобыть кузов ЗИМа было задачей сравнительно простой, множество этих машин уже были списаны к началу семидесятых. Дальше было дело техники и золотых рук мастеров, скрестивших оба лимузина в единое целое.
Решетка радиатора и бампера самодельные, сделанные из деталей "Чайки", "Зима" и "Волги"
Кузов ЗИМа был несущим, к слову, для своего времени это был уникальный опыт построения таких автомобилей без использования рамы. Но здесь, по понятным причинам, кузов установлен на раму Чайки, отчего машина стала выше, и длиннее база.
Под капотом вполне органично разместился V8, такое впечатление, что такой мотор изначально планировали ставить на ГАЗ-12, а не маломощную рядную шестерку.
От Чайки здесь не только мотор, рулевое с гидроусилителем, тормоза с вакуумным усилителем и автоматическая коробка передач, кнопочный селектор которой расположился под рулевой колонкой.
Салон здесь конечно роскошный. Будь в линейке ГАЗ-12 комплектация «супер-люкс», она наверное выглядела бы так. Электрические стеклоподъемники (от Чайки), обивка сидений велюровая, с кожаными вставками, все металлические панели декорированы под дерево. Очень качественная проработка заметка в каждой мелочи. Из новодела в салоне только коврики.
Очень необычно увидеть в этом автомобиле жигулёвскую печку. Штатные отопители советских машин не справлялись с объемными салонами, поэтому эстетикой пожертвовали в угоду комфорту, тем более что главный пассажир этой машины сидел на заднем ряду.
Что сказать в целом о машине. Очень амбициозный проект даже по нынешним временам, выполнен на очень достойном уровне. Ну и разумеется, уникальная машина, ведь второй такой не существует точно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ ГАЗ-13 ЗИМ авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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