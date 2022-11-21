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Не такой простой как кажется: уникальный ЗИМ и в чем его особенность

Не такой простой как кажется: уникальный ЗИМ и в чем его особенность

Автор:
21 ноября 2022 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-13   ЗИМ   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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ГАЗ-12, он же ЗИМ в СССР был машиной особенной, так сказать, чиновничьей. Хоть он и был условно, в свободной продаже (за астрономическую по тем деньгам сумму в 40 000 рублей) но мало кто мог его купить.

Источник:

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Метки: ГАЗ   ГАЗ-13   ЗИМ   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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