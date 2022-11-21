Не такой простой как кажется: уникальный ЗИМ и в чем его особенность

Дело было в семидесятые и одному важному военному начальнику очень хотелось ездить на «Чайке», но по рангу до министерского лимузина он не дотягивал. Зато имел доступ к мощностям авторемзавода, да и по линии снабжения видимо, был далеко не последним человеком.



Какими-то судьбами будущий владелец этого уникального Чайко-Зима раздобыл всю агрегатную часть ГАЗ-13, вообще всю, включая раму. На фоне этого раздобыть кузов ЗИМа было задачей сравнительно простой, множество этих машин уже были списаны к началу семидесятых. Дальше было дело техники и золотых рук мастеров, скрестивших оба лимузина в единое целое.