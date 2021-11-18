72-летний Citroen выглядит пугающе, но его все еще пытаются продать

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Находки из сараев часто весьма привлекательны для петролхэдов, особенно если речь идет о странной истории или если рассматриваемая модель имела большое значение для автомобильной промышленности. Последнее относится к изображенному на фото Citroen Traction Avant 11B 1949 года, который был обнаружен в Мелдерсло, Нидерланды.
На аукционе Catawiki появился интересный лот — раритетный автомобиль Citroen Traction Avant 11B. Единственный его минус — это состояние. Автомобиль скорее можно назвать грудой металлолома, чем тем, что способно завестись и проехать хотя бы километр.
Выставленный на продажу лот случайно обнаружили в одном из гаражей в городке Мелдерсло. Сколько времени он там простоял, достоверно неизвестно. Кузов редкого Ситроена покрылся ржавчиной, фар и фонарей и вовсе нет. Не лучше выглядит и салон, покрытый многочисленными пятнами, плесенью и паутиной.
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Traction Avant был одним из первых в мире серийных автомобилей с несущим кузовом-монококом и приводом на передние колеса, откуда и получил свое название, переводящееся с французского как «передний привод».
Под капотом Citroen Traction Avant 11B установлен 2,0-литровый двигатель. На всю свою 72-летнюю историю автомобиль проехал 41 524 км.
Под капотом Citroen Traction Avant 11B установлен 2,0-литровый двигатель. На всю свою 72-летнюю историю автомобиль проехал 41 524 км.
До конца торгов осталось чуть больше двух дней. Сейчас максимальная ставка составляет 1800 долларов. Продавец планирует выручить за автомобиль 1949 года выпуска 3500 долларов, но, скорее всего, ему это не удастся даже несмотря на поредевший за годы скромный тираж в 760 единиц.
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