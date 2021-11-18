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72-летний Citroen выглядит пугающе, но его все еще пытаются продать

72-летний Citroen выглядит пугающе, но его все еще пытаются продать (12 фото)

Автор:
18 ноября 2021 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
224
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Находки из сараев часто весьма привлекательны для петролхэдов, особенно если речь идет о странной истории или если рассматриваемая модель имела большое значение для автомобильной промышленности. Последнее относится к изображенному на фото Citroen Traction Avant 11B 1949 года, который был обнаружен в Мелдерсло, Нидерланды.
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Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Viktor 3 часа назад

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