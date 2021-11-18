72-летний Citroen выглядит пугающе, но его все еще пытаются продать

Находки из сараев часто весьма привлекательны для петролхэдов, особенно если речь идет о странной истории или если рассматриваемая модель имела большое значение для автомобильной промышленности. Последнее относится к изображенному на фото Citroen Traction Avant 11B 1949 года, который был обнаружен в Мелдерсло, Нидерланды.

0 Источник: На аукционе Catawiki появился интересный лот — раритетный автомобиль Citroen Traction Avant 11B. Единственный его минус — это состояние. Автомобиль скорее можно назвать грудой металлолома, чем тем, что способно завестись и проехать хотя бы километр.

0 Источник: Выставленный на продажу лот случайно обнаружили в одном из гаражей в городке Мелдерсло. Сколько времени он там простоял, достоверно неизвестно. Кузов редкого Ситроена покрылся ржавчиной, фар и фонарей и вовсе нет. Не лучше выглядит и салон, покрытый многочисленными пятнами, плесенью и паутиной.

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0 Источник: Traction Avant был одним из первых в мире серийных автомобилей с несущим кузовом-монококом и приводом на передние колеса, откуда и получил свое название, переводящееся с французского как «передний привод».



Под капотом Citroen Traction Avant 11B установлен 2,0-литровый двигатель. На всю свою 72-летнюю историю автомобиль проехал 41 524 км.

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