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Пикап Ford Mustang 1966 года выпуска: кто-то превратил культовый пони-кар в рабочую лошадку

Пикап Ford Mustang 1966 года выпуска: кто-то превратил культовый пони-кар в рабочую лошадку (17 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: Ford Mustang   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   пикап   ретро авто   
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Если вам нравится Ford Mustang первого поколения в том виде, в каком он был нарисован Гейлом Халдерманом еще в 1962 году, то эта модель 1966 года может просто задеть ваши чувства.

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Метки: Ford Mustang   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   пикап   ретро авто   
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