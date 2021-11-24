Пикап Ford Mustang 1966 года выпуска: кто-то превратил культовый пони-кар в рабочую лошадку

Если вам нравится Ford Mustang первого поколения в том виде, в каком он был нарисован Гейлом Халдерманом еще в 1962 году, то эта модель 1966 года может просто задеть ваши чувства.

0 Источник: Одометр автомобиля показывает 15 000 миль (24 140 км), но он отображает только 5 цифр, поэтому общий пробег неизвестен, поскольку он может быть более 100 000.

0 Источник: Непонятно, какая это версия V8, но, похоже, это спецификация HiPo, и в этом случае двигатель будет передавать 271 л.с. и 423 Нм крутящего момента на задние колеса.

0 Источник: Автомобиль далеко не в идеальном состоянии, присутствуют различные сколы и царапины. Однако, покупатель уже нашелся. Самая высокая ставка составила $15,000.

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