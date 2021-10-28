Обдолбанный "Человек-Паук" бросился под машину на оживленном шоссе в Подмосковье

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Неадекватный автомобилист за рулем "Ягура" попал в ДТП на Минском шоссе. После прибытия на место сотрудников ГИБДД, мужчина повел себя неадекватно и, как Человек-Паук, бросился под движущиеся автомобили.
Водитель первого автомобиля успел его объехать, но мужчина прыгнул прямо под колеса следующей машины.
Неадекват остался жив. О характере полученных травм не сообщается.
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Всем понятно, что водитель вообще не виноват, но сет лекс дура лекс.