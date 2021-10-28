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Обдолбанный "Человек-Паук" бросился под машину на оживленном шоссе в Подмосковье

Обдолбанный "Человек-Паук" бросился под машину на оживленном шоссе в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешехода сбили   самоубийство   
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Неадекватный автомобилист за рулем "Ягура" попал в ДТП на Минском шоссе. После прибытия на место сотрудников ГИБДД, мужчина повел себя неадекватно и, как Человек-Паук, бросился под движущиеся автомобили.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   дтп   пешехода сбили   самоубийство   
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8  комментариев
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57k
pynh 52 минуты назад
C чего взяли что он обдолбанный?
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17k
nobody® Полчаса назад
А первый по классике рульнул в сторону встречки
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53k
Dominus 37 минут назад
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42k
Элек Мек 47 минут назад
Ну если он паук,надо было его добить тапочкой.
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1k
Андрей Ы. 48 минут назад
Вы путаете: это не челопук, это Бэтмен.
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11k
Kucher 50 минут назад
И ведь лечение этому дебилу теперь будет водитель машины, под которую он бросился, компенсировать.
Всем понятно, что водитель вообще не виноват, но сет лекс дура лекс.
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