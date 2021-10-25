В Петербурге водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и сбил пешеходов

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на перекрестке улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова водитель каршеринга снес дорожный знак и сбил людей, которые стояли у пешеходного перехода.
В этом месте поворот налево запрещён.
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Просто прислать документы или иной раз свое лицо на фоне документа? Люди без опыта садятся и становятся потенциальными убийцами. А все жажда наживы хозяев каршеринга.
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