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В Петербурге водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и сбил пешеходов

В Петербурге водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и сбил пешеходов (4 фото + 2 видео)

Автор:
25 октября 2021 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   пешеход   пешехода сбили   
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на перекрестке улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова водитель каршеринга снес дорожный знак и сбил людей, которые стояли у пешеходного перехода.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   пешеход   пешехода сбили   
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5  комментариев
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4k
Максим 2 часа назад
При всем удобстве каршеринга, его доступность (при регистрации и доступе к транспортному средству) большое зло.
Просто прислать документы или иной раз свое лицо на фоне документа? Люди без опыта садятся и становятся потенциальными убийцами. А все жажда наживы хозяев каршеринга.
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Роберт Шекли Полчаса назад
Впервые вижу, чтобы на каршеринге клеили знак Начинающий водитель
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7k
Мистер Фикс Час назад
каршеринг...
лошади чужие, хомут не свой, погоняй - не стой
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4k
tamin Час назад
Студенты, минусуйте, но....я требую от государства навести порядок в этой сфере. Не может потратить человек с маленьким опытом или без него и сесть за руль машины заплатив 100 рублей. Или 300. Или даже 1000. Когда новички садились за руль их машины, они на неё купили, работали и хотя бы аккуратнее ездили. Сейчас-вперёд. На все деньги. А мозги появляются сильно позже. Поэтому я считаю, что каршеринг должен быть доступен с 30 лет. Или с 27.
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