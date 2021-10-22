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Один летит по городу, вторая ломится через дорогу: наезд на пенсионерку в Рязанской области

Один летит по городу, вторая ломится через дорогу: наезд на пенсионерку в Рязанской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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В Скопине на улице Высоковольтной 36-летний мужчина на «ВАЗе» сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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7  комментариев
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2k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
Много катаюсь по разным городам, а сам живу и работаю в Москве. Если еду по подобным улицам, как у автора ролика, где по сторонам магазины и парковки, то снижаю скорость чуть ли не автоматически, т/к могут стартануть с парковки не глядя, или кто-то может выбежать на дорогу (включая детей). Это не раз спасало от ДТП.
Рег же ехал примерно 70 км/ч, может чуть меньше. И как раз недалеко от места ДТП был знак - 40. И висит он там не просто так.
Ну что могу сказать... Рег сам себе "Злобный Буратино". Теперь будет должен, если родственники потребуют компенсацию за лечение старушки.
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27k
lem02 47 минут назад
Как она да таких лет дожила то?
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8k
*Сергей* 54 минуты назад
Не похоже что он летел. Вроде норм скорость?
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Для кого пешеходный переход делали? Да еще со светофором..
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6k
Shade116 3 часа назад
Рег ехал на по**й, видно что оживленный участок дороги, нужно сбавить скорость. Женщина конечно тоже, как кошка ошпаренная.
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