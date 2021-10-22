Один летит по городу, вторая ломится через дорогу: наезд на пенсионерку в Рязанской области

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В Скопине на улице Высоковольтной 36-летний мужчина на «ВАЗе» сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Момент ДТП с 0:25
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп пешеход пешехода сбили
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Рег же ехал примерно 70 км/ч, может чуть меньше. И как раз недалеко от места ДТП был знак - 40. И висит он там не просто так.
Ну что могу сказать... Рег сам себе "Злобный Буратино". Теперь будет должен, если родственники потребуют компенсацию за лечение старушки.
А вообще народ в большинстве своем тупой как пробка. Уже не раз матерился на дебилов. Идут от пешеходного перехода и отойдя от него на 10-15 метров начинают переходить. Ладно бы, если бы до него ещё дойти надо было бы, но они от него идут.