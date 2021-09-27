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Молодой водитель насмерть сбил пенсионера на «зебре»

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера на «зебре» (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На улице Новой 20-летний водитель на Lada Granta сбил 71-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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18  комментариев
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Вот это скорость была у убийцы! о_О
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16k
Александр 3 минуты назад
Вот это скорость! Дедка, небось, так размотало, что только в закрытом гробу хоронить теперь.

Надо перенять опыт некоторых стран, которые в качестве "общественных работ", пойманным алководятлам и любителям быстрой езды, назначают работу помощником на труповозки, как раз собирать трупы с дороги на ДТП из-за других таких же дебилов, которые уже "приехали".

Пару раз нюхнёт мозгов и кишок, с которых еще пар идет, да в перекорёженные лица посмотрит, может в башке что то щелкнет и количество гонщиков станет чутка меньше.
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3k
mkcbhk 23 минуты назад
мою бабушку точно так-же сбили, на пешеходном переходе, молодой, только регион 12
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7k
кот базилий 46 минут назад
Юный дворовый ассс и далее по тексту......
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17k
DeniZZka Час назад
...Выйдет тридцатилетним и опытным.
Но не водителем, а сидельцем.
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9k
Cornho Час назад
Кошмар! Просто ужас.
Из-за одного ... не стало человека.
Но я поражаюсь таким пешеходам, такое чувство, что инстинкт самосохранения у них отключен напрочь. Как можно переходить дорогу, не крутя головой во все стороны, я не понимаю.
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21k
Inter Час назад
никуя он летел!!
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20k
hebpat Час назад
Машина затормозила перед переходом не просто так, мозг же должен в голове быть, ему только метров через 100 удалось остановится
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1k
Иван 2 часа назад
Молодой и безмозглый!
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Умышленное убийство! Другая статья не катит.
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65k
Cкладно звонишь. 2 часа назад
Он даже не смотрел по сторонам..
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9k
kaboza 2 часа назад
куда этот дебил так летел...сука
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6k
Игорь 2 часа назад
вот [мат]
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