Молодой водитель насмерть сбил пенсионера на «зебре»

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На улице Новой 20-летний водитель на Lada Granta сбил 71-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погиб на месте.
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Надо перенять опыт некоторых стран, которые в качестве "общественных работ", пойманным алководятлам и любителям быстрой езды, назначают работу помощником на труповозки, как раз собирать трупы с дороги на ДТП из-за других таких же дебилов, которые уже "приехали".
Пару раз нюхнёт мозгов и кишок, с которых еще пар идет, да в перекорёженные лица посмотрит, может в башке что то щелкнет и количество гонщиков станет чутка меньше.
Но не водителем, а сидельцем.
Но я поражаюсь таким пешеходам, такое чувство, что инстинкт самосохранения у них отключен напрочь. Как можно переходить дорогу, не крутя головой во все стороны, я не понимаю.