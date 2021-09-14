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В Днепре на улице Калиновой пьяный водитель автомобиля Mercedes протаранил попутный Mitsubishi, после чего продолжил движение, выехал на встречную полосу, сбил пешехода и врезался в дом.
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Пешехода госпитализировали. В салоне Mitsubishi находились 35-летняя женщина и двое детей, двух и восьми лет, все доставлены в больницу. Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля Mercedes.
33-летний водитель автомобиля Mercedes, который был пьян, задержан.
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