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Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП

Авария дня. Пьяный водитель Mercedes устроил жуткое ДТП (4 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2021 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   
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В Днепре на улице Калиновой пьяный водитель автомобиля Mercedes протаранил попутный Mitsubishi, после чего продолжил движение, выехал на встречную полосу, сбил пешехода и врезался в дом.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   
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8  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нормально пацан ехал - не "тошнил". А то развелось, понимаешь, "тошнотов".
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367
Константин Минуту назад
За рулем был овце@б. Есть подозрения что откупится. Но дело достаточно резонансное, скорее всего присядет.
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Если все выживут - выпороть публично, пожизненное лишение прав, выплата компенсаций пострадавшим и три годика тюрьмы. Если, не дай бог, кто-нибудь умрет - публичная казнь, а его родственники выплачивают пожизненно компенсацию семье погибшего. Вот только так начнут задумываться. Это конечно не искоренит пьянство за рулëм, но значительно его снизит.
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1k
No pasaran 2 часа назад
Видно же, что машина едет наперерез. Зачем бежать в ту сторону? Прямо под колёса.
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116
Максим Максимов 2 часа назад
вот до чего горилка на ацетоне довести может...
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12k
Вася 2 часа назад
это не просто пьяный, это упоротый до соплей в полном неадеквате
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