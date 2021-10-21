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В Воронеже водитель «Весты» заблудился в полосах и попал в ДТП

В Воронеже водитель «Весты» заблудился в полосах и попал в ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   перестроение   
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На Московском проспекте в Воронеже водитель «Весты» попал в ДТП, перестраиваясь из одной полосы в другую, но виноват в нем скорее всего будет не он.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   перестроение   
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7  комментариев
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Roman 2 часа назад
Чувак впереди неадекватно маневрирует? Подъеду-ка я поближе!
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☾ Атеист ☽ Час назад
Веставод, конечно, начудил, но не он устроил дтп. Признают 100% виновного того, кто въехал в весту. "не соблюдение дистанции, скорости и т.п."
+Если обратить внимание, то по гос номеру чел явно не местный, так что вполне мог и заблудится. Я тоже как-то проскакивал поворот в незнакомом месте, но я ехал дальше по полосе и искал след поворот/разворот, а не в панике перестраивался.
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Василий 2 часа назад
а рег мудила еще тот.
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