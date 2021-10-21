В Воронеже водитель «Весты» заблудился в полосах и попал в ДТП

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На Московском проспекте в Воронеже водитель «Весты» попал в ДТП, перестраиваясь из одной полосы в другую, но виноват в нем скорее всего будет не он.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп лада перестроение
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+Если обратить внимание, то по гос номеру чел явно не местный, так что вполне мог и заблудится. Я тоже как-то проскакивал поворот в незнакомом месте, но я ехал дальше по полосе и искал след поворот/разворот, а не в панике перестраивался.
Жопонюх пришел к тому, к чему стремился.
За рулем весты баба 98%: пропустила поворот, начала оттормаживаться, потом только включила поворотник, потом только увидела, что полоса занята.