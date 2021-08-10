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Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой

Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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В Звениговском районе в на автодороге «Кокшайск-Красногорский» 26-летний водитель "Лады Гранты" в зоне действия знака, запрещающего обгон, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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6  комментариев
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14k
Сергей 2 часа назад
Тормозов нет не в голове, не под ногой. Лишь тормозная жидкость течёт по параллельным извилинам.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Отсутствие опыта. Раз 50 пересмотрел момент выезда. Он оттормаживался перед бензовозом и вылетел под фуру от удара в бензовоз.
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10k
Александр 2 часа назад
Для фуры легковушки считаются хрустики.
Водятел урод
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7k
кот базилий 2 часа назад
Показал пассажирке как он могет лихо ездить.
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6k
Ivan 2 часа назад
Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фуройПосмотреть
Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой
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