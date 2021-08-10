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В Звениговском районе в на автодороге «Кокшайск-Красногорский» 26-летний водитель "Лады Гранты" в зоне действия знака, запрещающего обгон, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.
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В результате ДТП 20-летняя пассажирка "Лады Гранты" скончалась до приезда скорой помощи. 26-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести.
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Если молоденький и зеленый водитель услышит и поверит в подобное мнение про опыт - это будет худшее что могло его ожидать. Посмотри - куча мотоциклистов разбивается на скоростях под 200 в городах. У них что, мало опыта? Другие напротив - выбирают езду исключающую попадание в экстримальные ситуации, хотя опыта ноль - и все у них хорошо.
Водятел урод