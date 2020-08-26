В Каслинском районе на автодороге Тюбук — Усть-Багаряк 60-летний водитель за рулём «Лады Калины» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении фуре Renault. Погибли три человека.
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В «Ладе» ехала известная в регионе семья врачей — 83-летний Борис Бутхерейт, его 86-летняя супруга Мария Никитична и 60-летний сын Пётр (он был за рулём). Все скончались на месте аварии.
Борис Афанасьевич и Мария Никитична Бутхерейт жили в посёлке Береговом Каслинского района и всю жизнь проработали врачами. Он — главным врачом районной больницы и гинекологом, она — педиатром.
Знакомые Петра Бутхерейта рассказывают, что он отлично водил, и его гибель в аварии стала шоком.
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