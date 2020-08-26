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Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области

Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 августа 2020 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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В Каслинском районе на автодороге Тюбук — Усть-Багаряк 60-летний водитель за рулём «Лады Калины» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении фуре Renault. Погибли три человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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9  комментариев
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1k
SSD 8 часов назад
"Удружил" сынок. Жалко(
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Karelian 4 часа назад
Такое ощущение, что выезжал на перекресток в несознанке. Может плохо стало, отключился?
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andrey 5 часов назад
не видел еще ни одного водителя 60 + лет который бы водил адекватно ! все они уже тупят,плохо реагируют !
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53k
Dominus 8 часов назад
Глупость на ровном месте .
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14k
Anna 8 часов назад
может плохо стало, 60 лет все таки
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8k
Karelian Anna 4 часа назад
83!
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14k
Anna Karelian 2 часа назад
водителю (их сыну) 60
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8k
Алексей 8 часов назад
Видать второстепенка была на столько хорошей,что он не предположил что может выехать на главную
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28k
Элек Мек 8 часов назад
Это не ДТП,это самоустранение.
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