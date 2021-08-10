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9 августа, в Завьяловском районе 28-летний водитель «Лады Гранты» вылетел на встречную полосу и столкнулся с самосвалом, в кузове которого находился песок. Многотонная машина опрокинулась на бок и раздаваила отечественную легковушку.
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Водитель грузовика получил травмы, ему оказана разовая помощь.
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"Водитель отечественного авто скончался на месте. "
"отечественный"..... На это автор обращает внимание читателя в своем посте.
Т.е. автор хочет сказать, что была бы импортная повозка в той же ситуации, песок бы обтек ее со всех сторон, а грузовик не смел бы на нее упасть.