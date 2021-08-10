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Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии

Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии (5 фото + 4 видео)

Автор:
10 августа 2021 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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9 августа, в Завьяловском районе 28-летний водитель «Лады Гранты» вылетел на встречную полосу и столкнулся с самосвалом, в кузове которого находился песок. Многотонная машина опрокинулась на бок и раздаваила отечественную легковушку.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
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8  комментариев
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737
Glassy 2 часа назад
"Многотонная машина опрокинулась на бок и раздаваила отечественную легковушку."
"Водитель отечественного авто скончался на месте. "

"отечественный"..... На это автор обращает внимание читателя в своем посте.
Т.е. автор хочет сказать, что была бы импортная повозка в той же ситуации, песок бы обтек ее со всех сторон, а грузовик не смел бы на нее упасть.
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7k
Пуриц Жорж 9 минут назад
Я раз видел как огромная катушка с кабелем скатилась на стоящую сзади машину. Водила чего то резко газанул она и сорвалась
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13k
Объект реальности 16 минут назад
Хорошая могилка получилась и гроб дорогой.
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6k
sumrаknn 18 минут назад
Водителя большегруза жалко. Денег возместят в разы меньше потерянного, да и за смерть , пусть даже и не по его вине, он гемора огребет по самые бубенцы.
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22k
MrGod 23 минуты назад
Жаль фуру, ехала, ни кого не трогала.
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Johnny

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