Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом

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Во время июньской велогонки "Тур де Франс" произошла серьезная неприятность: около 50 спортсменов столкнулись и упали, десятки из них получили травмы. И все из-за того, что одна бестолковая зрительница, пытаясь попасть в объектив телекамер, выставила свой плакат прямо на дорогу. Она помешала движению велосипедиста - и дальше сработал эффект домино.
31-летняя жительница Бретани стояла на обочине дороги с табличкой "Allez, Opi-Omi" (что переводится с немецкого как "Давай, дедушка и бабушка!"). Женщина слишком далеко выставила руку с плакатом, один из участников гонки - Тони Мартин - воткнулся прямо в этот плакат и не смог удержать руль.
Это привело к массовой аварии, в результате которой упали и получили травмы десятки велогонщиков. Более того, некоторые из них врезались в толпу зрителей. В результате нескольким спортсменам пришлось покинуть гонку, в том числе испанцу Марку Солеру, который получил перелом обеих рук.
Понятно, что ход соревнования был нарушен. Из-за возникшей пробки многие спортсмены потеряли время.
Понятно, что ход соревнования был нарушен. Из-за возникшей пробки многие спортсмены потеряли время.
Вот как это было
Теперь, спустя четыре месяца, женщина предстала перед судом. Ей предъявлено обвинение в угрозе жизни и нанесении непреднамеренных травм.
Обвиняемая попросила прощения у всех пострадавших, сказав, что ей стыдно и на самом деле она тихий и спокойный человек, а в тот момент на нее просто что-то нашло. Она очень хотела попасть в объектив телевизионной камеры, чтобы передать привет своим бабушке и дедушке.
Тони Мартин после падения поднялся и продолжил гонку
Женщине грозил реальный тюремный срок в год и штраф 15 000 евро, но 14 октября, когда начались слушания по этому делу, прокуратура потребовала четырехмесячного заключения условно.
Велосипедист Джулиан Алафилипп тоже был одним из тех, кто попал в общий "замес". Он также продолжил гонку и одержал победу
Окончательное решение суд вынесет 9 декабря. Судьи настаивают на том, что этот процесс обязательно должен был состояться как прецедент, ибо, хоть и не намеренно, но был нанесен ущерб - физический, моральный и экономический.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews авария велогонка велосипедист упал массовая авария падение велосипедист суд тур де франс
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