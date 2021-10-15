Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом

Обвиняемая попросила прощения у всех пострадавших, сказав, что ей стыдно и на самом деле она тихий и спокойный человек, а в тот момент на нее просто что-то нашло. Она очень хотела попасть в объектив телевизионной камеры, чтобы передать привет своим бабушке и дедушке.