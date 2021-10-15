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Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом

Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 15:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   авария   велогонка   велосипедист упал   массовая авария   падение велосипедист   суд   тур де франс   
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Во время июньской велогонки "Тур де Франс" произошла серьезная неприятность: около 50 спортсменов столкнулись и упали, десятки из них получили травмы. И все из-за того, что одна бестолковая зрительница, пытаясь попасть в объектив телекамер, выставила свой плакат прямо на дорогу. Она помешала движению велосипедиста - и дальше сработал эффект домино.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   авария   велогонка   велосипедист упал   массовая авария   падение велосипедист   суд   тур де франс   
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5  комментариев
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AmberFox 50 минут назад
Из-за одной ТП. Столько проблем. Пипец
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crownanniversury 4 минуты назад
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10k
Lev Asriev 18 минут назад
Есть такая поговорка: "if it has tits or wheels , you'll have problems with it".
(если у этого есть сиськи или колеса,это принесет тебе проблемы)
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22k
Андрей Полчаса назад
Не зря говорят "все неприятности из-за баб"!
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