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"Неопытность и солнце светило в глаза": отец Башкировой объяснил причины аварии своей дочери

"Неопытность и солнце светило в глаза": отец Башкировой объяснил причины аварии своей дочери (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 08:18
Сообщество : Аварии
Метки: Башкирова   авария   дтп   интервью   полиция   смертельное дтп   суд   
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Если раньше фигурировала версия о телефоне, в котором залипала девушка, то теперь говорят о солнце, неопытности и грузовике, который помешал осмотру дороги.

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Метки: Башкирова   авария   дтп   интервью   полиция   смертельное дтп   суд   
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997
Леший 2 часа назад
несколько раз пересмотрел....а где там грузовик?? а вот легковушку видно, которая пропускала пешеходов
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65
АлоКин 4 минуты назад
Пусть теперь проанализирует и обьяснит почему его дочурка не раз уже нарушала пдд, а он не дал ей приказ не трогать больше ключи от машины.
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26k
Aqueronte 13 минут назад
Да пусть вякает что хочет, каждый родитель хочет защитить своего ребёнка, но суду эти доводы неинтересны. Два ребёнка погибли, авто исправно, вина этой курицы очевидна. 7 лет максимум по такому преступлению, первоходу не более 2/3 срока.
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11k
Eltiftel 15 минут назад
Солнце в харю, а я шпарю
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31k
Aleksandr 16 минут назад
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1k
pilot66 Полчаса назад
Солнце == Айфон 12?? Да. он многих слепит...
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3k
Том Сойер Полчаса назад
Как можно "...возместить, насколько возможно, материальный ущерб...." за смерть двух детишек? Разве это можно вообще как-то финансово оценить...?
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1k
Broscan Полчаса назад
Срочно нужен тот адвокат,который защищал актера алкоголика!

Тогда точно посадят по максималке.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Малахоа нужен, лн на своем г-вно-шоу все расставитпр местам
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23
feden 40 минут назад
"И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", - говорит отец Башкировой.
------------
лучше бы ты объяснил почему она у тебя не знает ПДД где говорится - "если машина притормаживает у пешеходного перехода все другие машины тоже должны скинуть скорость"
Наверно грузовик был игрушечный и она не заметила что он тормозит, а на солнце у неё память пропадает и она забывает ПДД
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23k
Батончик с маком 44 минуты назад
Мешает солнце - катайся ночью. Мерещатся грузовики - вообще сиди дома, протрезвей или иди к психиатру
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35k
Олег 53 минуты назад
Что толку? Две детские души загубила. А телефон это был, вылитый кофе или неопытность уже не важно.
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236
Отец Пигидий 54 минуты назад
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893
Linusya Час назад
когда я училась на права, нам препод на каждом уроке вдалбливал, что водить машину это в первую ответственность, что автомобиль это средство повышенной опасности и пешеход всегда прав.
Не думаю, что она последняя мразь, пройдёт время и она полностью осознает, что натворила, ей с этим жить
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Час назад
До семи лет 7? Это что, издевательство? До 7 лет за каждого!!
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas dima423 14 минут назад
Ефремова Мишку на 7.5 упаковали, Так у него один труп, а тут два...
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1k
Helimen Час назад
"Солнце ослепило, грузовик закрыл обзор, мало опыта."
Иными словами, она не видела дорогу, пешеходный переход, детей на нем. Так остановись, малолетка тупая! Хотя, папашка излагает какие то корявые отмазки, а вдруг поможет.
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38k
dima423 Час назад
чето мне всех жалко в этой истории...
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4k
Иван Час назад
Есть ещё варианты. Хулиганы лазерной указкой в глаза светили. И инопланетяне лучами прям в мозг стреляли.
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831
Оксид Бетона Час назад
Три года расстрела ей! Херами во все дыхалки и пихалки! А потом по жопе палки!
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20k
Matrosskin Час назад
Ай не пзди, чудак на "м". Солнце там по правой стороне чётко (по теням видно). Что там можно не увидеть - знак, остановившуюся машину (так то да если бы был грузовик - он остановился на переходе, а там и близко не грузовик). "Неопытность " ? Сиди дома тогда или езди на такси, если не можешь переход увидеть. Сказочник.
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3k
Николай Час назад
Слушайте, честное слово вы из девки какого то демона уже делаете! Прямо вот суд Линча устраивать готовы. Да она виновата, никто не спорит, но любое происшествие на дороге это не стечение остоятельств, это совокупность принятых решений и водителя и пешехода. Так что ответственность с водителя коляски снимать не надо. С троими детьми переходить дорогу не держа их за руки, да ещё толкая впереди себя коляску это верх беспечности.
Я сам водитель и у меня двое детей, и что бы я не взял их за руку переходя дорогу даже на светофоре, это нонсенс. Потому что есть золотое правило ДДД, потому что есть всякие Багдасарян, потому что есть тик-токеры с пеной для ванны вместо мозгов, потому что есть блондинки которые залипают в телефонах даже на МКАД.
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