"Неопытность и солнце светило в глаза": отец Башкировой объяснил причины аварии своей дочери

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Если раньше фигурировала версия о телефоне, в котором залипала девушка, то теперь говорят о солнце, неопытности и грузовике, который помешал осмотру дороги.
Отец виновницы смертельной аварии, в которой погибли дети, дал интервью телеканалу "Москва 24". Мужчина, работающий водителем у высокопоставленного чиновника, заявил, что анализировал ситуацию, в которую попала его дочь и примерно понимает причины этого страшного ДТП.
"Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", - говорит отец Башкировой. Так же родитель подчеркнул, что дочь в силу юного возраста не успела получить должный навык управления автомобилем. Напомним, что изначально даже сама девушка замечала, что просто "залипла" в телефон и не смогла вовремя оценить ситуацию на дороге.
В другом интервью он извинился перед семьей, в которой погибли и постарадали дети и заявил, что готов возместить, насколько возможно, материальный ущерб.
Напомним, что после того как число жертв аварии увеличилось до двух, суд изменил меру пресечения Башкировой. Теперь вместо домашнего ареста девушка 2 месяца проведет в СИЗО. Виновница аварии будет содержаться там до 16 сентября. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
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Тогда точно посадят по максималке.
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лучше бы ты объяснил почему она у тебя не знает ПДД где говорится - "если машина притормаживает у пешеходного перехода все другие машины тоже должны скинуть скорость"
Наверно грузовик был игрушечный и она не заметила что он тормозит, а на солнце у неё память пропадает и она забывает ПДД
Не думаю, что она последняя мразь, пройдёт время и она полностью осознает, что натворила, ей с этим жить
год в сизо, год до УДО.
Иными словами, она не видела дорогу, пешеходный переход, детей на нем. Так остановись, малолетка тупая! Хотя, папашка излагает какие то корявые отмазки, а вдруг поможет.
Я сам водитель и у меня двое детей, и что бы я не взял их за руку переходя дорогу даже на светофоре, это нонсенс. Потому что есть золотое правило ДДД, потому что есть всякие Багдасарян, потому что есть тик-токеры с пеной для ванны вместо мозгов, потому что есть блондинки которые залипают в телефонах даже на МКАД.
Чего там неудобного? Ещё как предназначена. 6 лет таскал и ничего не помер. И жена таскала. И в снег и в дождь.
Ибо мне безопасность собственного ребёнка дороже неудобства.
Посмотреть по сторонам - согласен. Не затыкать уши наушниками - согласен. Переходить задом наперед, с подвывертом - увольте. Должны быть где-то пределы.