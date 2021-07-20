"Неопытность и солнце светило в глаза": отец Башкировой объяснил причины аварии своей дочери

"Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", - говорит отец Башкировой. Так же родитель подчеркнул, что дочь в силу юного возраста не успела получить должный навык управления автомобилем. Напомним, что изначально даже сама девушка замечала, что просто "залипла" в телефон и не смогла вовремя оценить ситуацию на дороге.