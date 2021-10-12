Выпил и сел за руль — в тюрьму

Любителям ездить «под хмельком» угрожают пожизненным лишением прав и отсидкой. Заодно запретят владеть оружием, водить яхту, поезд и самолет.
Вице-премьер правительства РФ, Марат Хуснуллин, настроен весьма решительно:
«Мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер, вплоть до уголовного наказания».
Господин Хуснуллин дал указание Минюсту, Минздраву и МВД подготовить пакет предложений по ужесточению наказаний для нетрезвых водителей. Возможно, будут сажать за сам факт нахождения за рулем в «приподнятом» состоянии.
Это будет зависеть от степени опьянения. Максимально допустимая норма сейчас — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха или 0,3 г на литр крови. Наказывать будут за превышение, но какое именно — пока неизвестно. Ждем 1 ноября, когда пройдет заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
Но кое-какие подробности уже «просочились». Например, если пьяного водителя поймают повторно, то лишат прав пожизненно. Причем запретят управлять любым транспортом (авто, гидроцикл, снегоход и т.д.). Запретят ли рулить трактором или велосипедом — не ясно. Также нельзя будет управлять катером, поездом и самолетом. Наверное, это больше всего тревожит любителей выпить.
Так что пьющим придется несладко. Кстати, их еще и в принудительном порядке поставят на учет в наркодиспансер и запретят получать разрешение на ношение оружия. Даже на травмат.
Конечно же, такие решения не принимаются от нечего делать. В РФ серьезная статистика «пьяных» ДТП: за 2020 год — 15 552 аварии. Погибло 4337 человек и больше 20 тысяч раненых. В 2021-м году число аварий снизилось на 40%. Но он еще не закончился.
По идее, такие жесткие меры должны урезонить «алкозавров» и наконец-то привести их в чувство. Если они не понимают, что пьяный за рулем — потенциальный убийца, значит объяснять надо по-другому. Например, с помощью статьи уголовного кодекса.
Источник:
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Один из феноменов правового нигилизма и парадокс российской социально-политический действительности, удерживающий систему управления страной в неустойчивом равновесии, знаменующий несоответствие как российского гражданского общества, так и политической власти России нормам правового государства
Сажать надо и надолго за пьянку за рулём. Первый раз, отпускать с большим штрафом и изъятием прав, а второй раз - сразу лет на 5 сажать, без права на УДО (даже если трезвым ехал, но с изъятыми правами). А если кто-то пострадал при этом, так сразу 15-ка.. и не важно, речь о разбитой коленке пешехода или от трупе.. Максимально жестокое наказание, будет хорошим сдерживающим фактором. Человек-алкоголик, если не совсем пропил мозги, должен понимать - что за повторное, он в любом случае надолго сядет в тюрьму. А не эти ваши штрафы, суды, смягчающие.. Безапелляционно сажать. Он пускай гниёт много лет в тюрьме, зато будут сохранены жизни других.
Попался за рулём пьяным (ну, допустим со всяким может случится, остаточное и всё такое) - вбей себе в мозг, пока права не вернут, лет через 5 (с полной пересдачей), тебе лучше ездить в такси, на метро, автобусе, лошади или роликовых коньках.
*На мой взгляд, только такие решительные и жёсткие меры помогут в борьбе с людьми, которые не видят ничего дурного в том, чтоб с лёгким опьянением садиться за руль своей колымаги.
Учитывая, что алкотестер после стакана кваса выхлоп алкогольным считает, озолотятся просто.
Это можно вводить, но надо тогда дифференцированную шкалу делать и проверка степени опьянения под пожизненное лишение только анализом крови.
Поправьте, кто точно знает!
Другое дело, что развод на деньги за пьяное вождение - это любимая кормушка ДПС сейчас.. т.к с мелочевкой связываться они боятся.. Но всеравно, все точно не откупятся и кол-во пьяни на дорогах сократится..
Ну, в 90-е во всем бывшем Союзе был беспредел тотально, и со стороны ментов в первую очередь...
В данном случае машина твоя выступает лавочкой. Пусть вызывают ППС и уже с ними веди диалог. С хера ли ты сидя на "лавочке" должен общаться с дорожной полицией? Если хочешь, конечно, пообщайся, и лишись прав...
В том-то все и дело, что смешно. 15 суток - административный арест. Поэтому они и хотят подвести эти правонарушения под уголовные. Тогда сроки будут побольше. Большинство, конечно, будут условные, как минимум поначалу. Но и реальные тоже могут начать раздавать, если последствия будут тяжкими (!!!я так думаю!!!). А после срока еще куча времени, чтобы судимость погасить... Ну и один хрен судимость есть судимость, она будет фигурировать во всех твоих анкетах, скрыть ее законно уже не получится... Клеймо на всю оставшуюся жизнь!
Я не юрист ни разу, но на сколько мне известно, конфискация возможна ТОЛЬКО для покрытия ущерба. Это может быть физический или финансовый ущерб. Как-то так...