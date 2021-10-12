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Выпил и сел за руль — в тюрьму

Выпил и сел за руль — в тюрьму (4 фото)

Автор:
12 октября 2021 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: Пьянство   Россия   авария   авто   дтп   закон   лишение прав   
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Любителям ездить «под хмельком» угрожают пожизненным лишением прав и отсидкой. Заодно запретят владеть оружием, водить яхту, поезд и самолет.

Вице-премьер правительства РФ, Марат Хуснуллин, настроен весьма решительно:


«Мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер, вплоть до уголовного наказания».


Господин Хуснуллин дал указание Минюсту, Минздраву и МВД подготовить пакет предложений по ужесточению наказаний для нетрезвых водителей. Возможно, будут сажать за сам факт нахождения за рулем в «приподнятом» состоянии.

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Это будет зависеть от степени опьянения. Максимально допустимая норма сейчас — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха или 0,3 г на литр крови. Наказывать будут за превышение, но какое именно — пока неизвестно. Ждем 1 ноября, когда пройдет заседание комиссии по безопасности дорожного движения.


Но кое-какие подробности уже «просочились». Например, если пьяного водителя поймают повторно, то лишат прав пожизненно. Причем запретят управлять любым транспортом (авто, гидроцикл, снегоход и т.д.). Запретят ли рулить трактором или велосипедом — не ясно. Также нельзя будет управлять катером, поездом и самолетом. Наверное, это больше всего тревожит любителей выпить.

Так что пьющим придется несладко. Кстати, их еще и в принудительном порядке поставят на учет в наркодиспансер и запретят получать разрешение на ношение оружия. Даже на травмат.


Конечно же, такие решения не принимаются от нечего делать. В РФ серьезная статистика «пьяных» ДТП: за 2020 год — 15 552 аварии. Погибло 4337 человек и больше 20 тысяч раненых. В 2021-м году число аварий снизилось на 40%. Но он еще не закончился.

По идее, такие жесткие меры должны урезонить «алкозавров» и наконец-то привести их в чувство. Если они не понимают, что пьяный за рулем — потенциальный убийца, значит объяснять надо по-другому. Например, с помощью статьи уголовного кодекса.

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Метки: Пьянство   Россия   авария   авто   дтп   закон   лишение прав   
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5k
Алексей 2 часа назад
Всё это, конечно, правильно, давно пора. Но, чувствую, такие жесткие меры приведут к повышенному спросу руководства ГИБДД на золотые унитазы.
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2k
Kons 5 минут назад
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»

Один из феноменов правового нигилизма и парадокс российской социально-политический действительности, удерживающий систему управления страной в неустойчивом равновесии, знаменующий несоответствие как российского гражданского общества, так и политической власти России нормам правового государства
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770
zenon 13 минут назад
Все претензии к людям, а ведь это бутылка виновата, это она заливает за воротник.
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5k
Дмитрий Полчаса назад
я только за, но раз уж нас так упорно тыкают европой,пусть делают как греки к примеру, чтоб нормальные люди не нервничали поутру после праздника. В Греции до 0,5 можно. от 0.5 до 0.8 авто на штрафстоянку и некислый штраф, если выше надуешь- скажи правам до свидания.
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18k
sanchesS80 45 минут назад
Машины надо отбирать и реализовывать с аукциона. Источник правонарушения устранится таким образом.
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404
Fisher1979 Час назад
Так понимаю и стоимость взятки взлетит в раз сто, думаю что конечно где-то может и поможет но мажоры на машинах за четверть ляма доларов так и будут плотить, просто чуть больше.
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4k
Subic Час назад
Уровень настоящей заметки характеризует вот это: "...снегоход и т.д.). Запретят ли рулить трактором...". Снегоход, с точки зрения законодателей, это и есть трактор (как и квадроцикл). Водители такового должны получать "удостоверение тракториста- машиниста".
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10k
Alex Час назад
Согласен, что наказывать за ДТП под градусом необходимо. интересно только, почему никто не обратил внимания на статистику: 37% ДТП совершают пьяные. Значит, 63% - трезвые нарушители?
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1k
Khamul 2 часа назад
Вот гайцам попрет.
Учитывая, что алкотестер после стакана кваса выхлоп алкогольным считает, озолотятся просто.
Это можно вводить, но надо тогда дифференцированную шкалу делать и проверка степени опьянения под пожизненное лишение только анализом крови.
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8k
krivsan 2 часа назад
насчет яхты в море,поподробней
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12k
Евгений 2 часа назад
Полностью поддерживаю, но как интересно это повлияет на пьяных мусоров, судей, депутатов за рулем?
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
152 раза за.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
пьяный за рулем - потенциальный убийца, к таким по всей строгости.. Обязательно срок, пусть и минимальный на 15 суток, если без ДТП и штраф такой, чтобы и мысли не было повторить, ну и само собой лишение прав.
Другое дело, что развод на деньги за пьяное вождение - это любимая кормушка ДПС сейчас.. т.к с мелочевкой связываться они боятся.. Но всеравно, все точно не откупятся и кол-во пьяни на дорогах сократится..
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
ха, инфляция, опять гайцы ставки поднимут =)
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147
Максим Максимов 2 часа назад
а какже "каста" грЁБАНЫХ "неприкасаемых" в виде прокуроров и прочей шалупони? Тоже сажать будут и отстранять или как?
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Если человек садится повторно за руль под алкоголем, то у него налицо поведенческое расстройство. Тут надо ставить вопрос о его дееспособности в целом.
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49
@photoaQyn 2 часа назад
лет 25 назад в Минске знакомый поругался с женой ,вышел во двор сел в машину чтобы песни петь и жена не мешала, проезжавшие рядом менты составили протокол был лишён прав. не помогло даже то что у машины на то времени не было двигателя, он был в переборке Так что с нашими правоохранителями бабушка надвое сказала
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Гдет смотрел - у чувака лишения на 50 лет, и его ловят бухим. Он открыто говорит: а че делать, прав всеравно не даждаться, буду ездить как хочу. Тюряга конечно крутовато, у нас и так тюряги под завязку, но забирать тачку, как по мне, так варик. Нет тачки - нет пяни за рулем. Логично, не?
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33k
Опаньки 2 часа назад
Проблема, что многие синяки-рецидивисты садятся за руль, даже если у них забрали права...
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Суровость наших законов,компенсируется необязательностью их исполнения...
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4k
Andrey Abramov 2 часа назад
Ну, в принципе правильно вроде бы это все, но чую сделают как всегда через опу.
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