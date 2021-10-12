Выпил и сел за руль — в тюрьму

Это будет зависеть от степени опьянения. Максимально допустимая норма сейчас — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха или 0,3 г на литр крови. Наказывать будут за превышение, но какое именно — пока неизвестно. Ждем 1 ноября, когда пройдет заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Но кое-какие подробности уже «просочились». Например, если пьяного водителя поймают повторно, то лишат прав пожизненно. Причем запретят управлять любым транспортом (авто, гидроцикл, снегоход и т.д.). Запретят ли рулить трактором или велосипедом — не ясно. Также нельзя будет управлять катером, поездом и самолетом. Наверное, это больше всего тревожит любителей выпить.