Семья подростка, погибшего в автоаварии, подала в суд на компанию Tesla

Иск Мальдонадо - один из последних случаев, когда речь идет о сбоях с участием автопилота Tesla. Было начато расследование 30 аварий с участием функции автопилота Tesla, повлекших за собой 10 смертей с 2016 года.



Генеральный директор Tesla Илон Маск защитил систему автопилота, заявив, что ее использование снижает количество дорожно-транспортных происшествий. В апреле он написал в Твиттере, что у автомобилей с включенным автопилотом вероятность аварии в 10 раз ниже, чем у обычного автомобиля, со ссылкой на данные компании о авариях.