Семья подростка, погибшего в автоаварии, подала в суд на компанию Tesla

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15-летний Джовани Мальдонадо в августе 2019 года ехал на пассажирском сиденье семейного пикапа Ford Explorer, когда сзади в машину врезался автомобиль Tesla Model 3, двигавшийся на автопилоте со скоростью около 110 км/ч. Подростка выбросило через лобовое стекло и он погиб. Его семья подала в суд на производителя электромобилей.
Этот случай - не единственный. С 2016 года в США по меньшей мере 10 человек погибли в авариях, связанных с хваленой функцией автопилота Tesla. В 2021 году против Tesla было подано сразу несколько судебных исков за аварии с участием автопилота.
Джовани Мальдонадо ехал со своим отцом. Он не был пристегнут ремнем безопасности и от сильного удара сзади его выбросило из автомобиля. Согласно данным, записанным автомобилем, Tesla врезалась в Ford Explorer на полном ходу - ни автопилот, ни водитель не пытались притормозить.
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Теперь, по сообщению New York Times, эта авария стала предметом судебного процесса против гиганта электромобилей, поскольку надежность его функции автопилота была поставлена под сомнение.
На фото: останки автомобиля Tesla после того, как он разбился в Вудлендсе, штат Техас, 17 апреля 2021 года, что привело к тому, что проблема привлекла новое внимание
Иск Мальдонадо - один из последних случаев, когда речь идет о сбоях с участием автопилота Tesla. Было начато расследование 30 аварий с участием функции автопилота Tesla, повлекших за собой 10 смертей с 2016 года.
Генеральный директор Tesla Илон Маск защитил систему автопилота, заявив, что ее использование снижает количество дорожно-транспортных происшествий. В апреле он написал в Твиттере, что у автомобилей с включенным автопилотом вероятность аварии в 10 раз ниже, чем у обычного автомобиля, со ссылкой на данные компании о авариях.
Генеральный директор Tesla Илон Маск защитил систему автопилота, заявив, что ее использование снижает количество дорожно-транспортных происшествий. В апреле он написал в Твиттере, что у автомобилей с включенным автопилотом вероятность аварии в 10 раз ниже, чем у обычного автомобиля, со ссылкой на данные компании о авариях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Винить надо себя, что ребёнка ("пока поперёк лавки лежал") не выдрессировали до автоматизма: "сел и пристегнулся".
В США с 2016г в авариях погибло около 10 человек в автомобилях с автопилотом и около 200 тыс. человек в автомобилях без автопилотов.
Не пора ли запретить автомобили без автопилотов?
С 2016 (!) года произошло 30 ДТП с участием автопилота Тесла, что привело к 10-и (!) смертям...
Причем, как говорили комментаторы ранее, это не автопилот, а адаптивный круиз-контроль! За движением автомобиля водитель обязан следить
Удар сзади, а вылетел в лобовое? То есть пикап потом врезался в препятствие?
Аааа! Никогда не понимал физику! Или у Ford Explorer лобовое стекло сзади? Или подголовники в машинах, для лобового столкновения ставят?
Там масса сложных юридических вопросов, в стиле "выбора жертвы", типа если скорость не позволяет остановиться, но можно дать чуть влево и сбить ребенка или дать чуть вправо и сбить его мамашу или рванут руль и например слететь с моста.
Кто в России видел дорогу в хорошем состоянии, вылизанную до блеска с чёткой разметкой и практически сухую ?
Но разница в том, что когда вы косячите за рулем, то это ваша вина и есть отработанные процедуры как и куда звонить-писать, от кого деньги требовать. А вот когда косячит автопилот, то на самом деле злость берет - никто же не виноват, кроме этого сраного робота.
Чем он тебе так не понравился?