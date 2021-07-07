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Семья подростка, погибшего в автоаварии, подала в суд на компанию Tesla

Семья подростка, погибшего в автоаварии, подала в суд на компанию Tesla (5 фото)

Автор:
07 июля 2021 15:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   ynews   Илон Маск   авария   автопилот   система автопилота   смертельная авария   судебный иск   
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15-летний Джовани Мальдонадо в августе 2019 года ехал на пассажирском сиденье семейного пикапа Ford Explorer, когда сзади в машину врезался автомобиль Tesla Model 3, двигавшийся на автопилоте со скоростью около 110 км/ч. Подростка выбросило через лобовое стекло и он погиб. Его семья подала в суд на производителя электромобилей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   ynews   Илон Маск   авария   автопилот   система автопилота   смертельная авария   судебный иск   
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18  комментариев
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
Если бы этот подросток был пристёгнут, то никуда бы не вылетел, отделался бы мелкими травмами.
Винить надо себя, что ребёнка ("пока поперёк лавки лежал") не выдрессировали до автоматизма: "сел и пристегнулся".
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4k
Fishki_surfer 13 минут назад
Статистика в руках дебилов - страшная сила.
В США с 2016г в авариях погибло около 10 человек в автомобилях с автопилотом и около 200 тыс. человек в автомобилях без автопилотов.
Не пора ли запретить автомобили без автопилотов?
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2k
Илья 24 минуты назад
"В 2019 году в США погибло 36120 человек в ДТП, что соответствует 11 смертям на 100 000 человек."
С 2016 (!) года произошло 30 ДТП с участием автопилота Тесла, что привело к 10-и (!) смертям...
Причем, как говорили комментаторы ранее, это не автопилот, а адаптивный круиз-контроль! За движением автомобиля водитель обязан следить
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−88
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Не пристегнут, это раз, не автопилот, а адаптивный круиз контроль, ответственность все равно на водителе (хотя такие функции расслабляют водителя), это два, откуда уверенность, что он был включён, это три.

Удар сзади, а вылетел в лобовое? То есть пикап потом врезался в препятствие?
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−21
sergey mikula 2 часа назад
Подростка выбросило через лобовое стекло и он погиб. когда сзади в машину врезался автомобиль Tesla Model 3

Аааа! Никогда не понимал физику! Или у Ford Explorer лобовое стекло сзади? Или подголовники в машинах, для лобового столкновения ставят?
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2k
Андрей 2 часа назад
Смотрел видос, как тесла в сотнях раз предотвращала аварию, уходила от столкновения, даже когда машины заходят сбоку или по диагонали в не зависимости от освещенности и видимости. И нет там автопилота. Ни одна страна не ввела закон, разрешающий его применение.
Там масса сложных юридических вопросов, в стиле "выбора жертвы", типа если скорость не позволяет остановиться, но можно дать чуть влево и сбить ребенка или дать чуть вправо и сбить его мамашу или рванут руль и например слететь с моста.
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3k
panama 2 часа назад
Как можно доверить свою жизнь автопилоту? ! Ну хер с ним не берём в пример самолеты.
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920
GoInDown 2 часа назад
А что в 2021 году уже появились идиоты которые доверяют "автопилоту"? Это насколько нужно страдать маском головного мозга
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35k
jonnyD 3 часа назад
Запомните навсегда : нет на тесле автопилота ! Есть адаптивный круиз контроль с расширеными функциями и ВСЁ . Работа системы основана на считывании рисунка дорожной разметки .
Кто в России видел дорогу в хорошем состоянии, вылизанную до блеска с чёткой разметкой и практически сухую ?
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4k
ride 3 часа назад
Наверное твиты не преувеличивают возможности автопилота - похоже, что он действительно безопаснее, ПО СТАТИСТИКЕ.

Но разница в том, что когда вы косячите за рулем, то это ваша вина и есть отработанные процедуры как и куда звонить-писать, от кого деньги требовать. А вот когда косячит автопилот, то на самом деле злость берет - никто же не виноват, кроме этого сраного робота.
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9k
MakDag 3 часа назад
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542
робт 3 часа назад
а чё бы еще на форд не подать что у него нет автопристёгивающих ремней
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33k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Интересно, мне одному не жалко ( глядя на фото этого чёрного ублюдка) этого утырка?
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