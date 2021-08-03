В Анталье перевернулся туристический автобус с россиянами, погибли четыре человека

Один из туристов, находившихся в этом автобусе, рассказывает об аварии так: "Мы возвращались из Конаклы в аэропорт в Анталью. По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар. Автобус начал выходить на разделительную полосу, перевалил через разделитель, ударился в столб, перевернулся на правую сторону. Получилось так, что большая часть пассажиров спала, не видели, из-за чего это произошло, по факту увидели момент удара". После того, как автобус упал на бок, люди стали самостоятельно выходить из него и помогать покинуть салон тем, кто был ранен.