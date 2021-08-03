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В Анталье перевернулся туристический автобус с россиянами, погибли четыре человека

В Анталье перевернулся туристический автобус с россиянами, погибли четыре человека (7 фото)

Автор:
03 августа 2021 07:00
Сообщество : Аварии
Метки: ynews   Анталья   Манагавт   Россия   Турция   авария   автобус   дтп   
1722
7
Все пострадавшие и жертвы аварии в районе курортного города Манавгат прилетели на отдых из Самарской области и вечером 2 августа должны были улететь домой.
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Метки: ynews   Анталья   Манагавт   Россия   Турция   авария   автобус   дтп   
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8  комментариев
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1k
ddp 2 часа назад
Жуткая ситуация. Никому не пожелаю пережить такое. От всего сердца соболезную пострадавшим и родным погибших.
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28k
LEPA Полчаса назад
Никогда такого не было,и вот опять.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Мля,даром бы к чебурекам не поехал.
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321
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
В двойне обидно, когда такое на отдыхе происходит.
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2k
AmberFox 2 часа назад
Что-то часто в Турции, автобусы с туристами переворачиваются
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21k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
А почему на фотографиях три разных автобуса?
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