В Анталье перевернулся туристический автобус с россиянами, погибли четыре человека

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Все пострадавшие и жертвы аварии в районе курортного города Манавгат прилетели на отдых из Самарской области и вечером 2 августа должны были улететь домой.
По дороге в аэропорт автобус, который вез россиян, перевернулся. Водитель не справился с управлением, транспортное средство врезалось в столб и завалилось на бок. В результате аварии погибло четыре пассажира автобуса, есть раненые.
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Известно, что ДТП произошло на оживленной трассе D400, которая ведет от аэропорта Антальи к самому курорту и поселкам рядом.
Один из туристов, находившихся в этом автобусе, рассказывает об аварии так: "Мы возвращались из Конаклы в аэропорт в Анталью. По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар. Автобус начал выходить на разделительную полосу, перевалил через разделитель, ударился в столб, перевернулся на правую сторону. Получилось так, что большая часть пассажиров спала, не видели, из-за чего это произошло, по факту увидели момент удара". После того, как автобус упал на бок, люди стали самостоятельно выходить из него и помогать покинуть салон тем, кто был ранен.
Известно, что среди 22 пассажиров было 9 детей. По ряду сведений, все они остались живы. Также жив остался и водитель, управлявший автобусом. Он госпитализирован, но был в состоянии дать показания полиции.
Первые минуты после аварии
Сам Сергей Кремнев, пассажир автобуса, который рассказал об аварии, сейчас находится в больнице. Он получил повреждение спины, его ребенок
-сотрясение мозга. Пострадавшие отмечают слаженную работу медиков и полицейских, которые прибыли на место аварии оперативно.
-сотрясение мозга. Пострадавшие отмечают слаженную работу медиков и полицейских, которые прибыли на место аварии оперативно.
В четырех больницах Турции находятся раненые в ДТП россияне. Им оказывают всю необходимую помощь. По данным агентства "Интерфакс" два человека находятся в реанимации, пятеро - в тяжелом состоянии.
Как сообщают СМИ, все расходы на лечение и (при необходимости) репатриацию находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы. Власти Самарской области, откуда приехали туристы, также пообещали оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Анталье.
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