"Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии

В день аварии Собчак вела закрытую вечеринку с И.Верником
"Сбежала с места ДТП со смертельным исходом", "Подлый поступок - бежать как крыса", "Шок, я бы с места не сдвинулась в таком аду. А Собчак пересела в другую машину и была такова", "Я не верю ей, какой смысл водителю гнать? Видимо она сказала, что куда-то опаздывает". Эти и другие комментарии осуждавших поведение телеведущей заставили ее начать оправдываться.
Собчак рассказала, что не подгоняла водителя - торопиться он стал по собственной инициативе. После аварии она с ассистенткой уехали в аэропорт, потому что ничем не могли помочь пострадавшим.
Ксения Собчак была в сочинском аэропорту менее чем через 40 минут после смертельного ДТП. pic.twitter.com/991N8Vca0R— Серёга с Ивановска (@mel_welding) October 11, 2021
По поводу второго - ну проследите наш путь полностью по времени , посмотрите , как мы там пришибленно спокойно сидели в а...е от того, чего избежали, найдите какие то записи разговоров на камерах наблбдения про то, как обсуждали , что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить , да? Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала , с подбитой головой в а...е дошла до другой машины и уехала домой , после того, как мне сказал мой директора, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель , я не помогла бы там ни руками , ни советами.
Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге , мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали « Собчак осталась на месте происшествия и ни..я не сделала» - это не конструктивно, это бредово " - телеведущая продолжает рассказывать о той трагедии.
А пока подруга погибшей в ДТП рассказывает, что обращалась к Собчак за помощью, но пока безрезультатно.
"Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей, Маше, которой 6 лет".— Ученик Штирлица (@moments_Spring) October 11, 2021
Подруга погибшей пассажирки заявила, что Собчак, находившаяся в одной из столкнувшихся в Сочи машин, игнорирует их pic.twitter.com/ol3Qo48nVL
Реакция соцсетей
Ксения Собчак считает, что власти РФ после смертельного ДТП в Сочи хотят сделать из нее «второго Михаила Ефремова».— Пердимонокль. (@Marishkakaaza) October 10, 2021
Не власти РФ сделают, а народ РФ! pic.twitter.com/8tkvoMVVNU
Т.е. вы бы сразу с места ДТП смертельного скрылись? Не дождались бы полиции, не дали бы показания. Еще и в прессе бы наврали ?— Пердимонокль. (@Marishkakaaza) October 11, 2021
Ага, груз, который сбежал сразу же. Хотя могла бы остаться и показания дать, но этого не сделала— Пердимонокль. (@Marishkakaaza) October 11, 2021
Вот взялись Собчак обсуждать. Думаю , что уже всем понятно ,что юридически она невиновна. А обсуждать её морально-этические свойства , ну это как обсуждать аэродинамические и баллистические свойства кучи говна.Самим не смешно?— Сергей Алексеев (@spok2110) October 11, 2021
Разумеется, по юридическим законам Собчак имела право уехать с места происшествия. Но вполне возможно, что существует ещё одно место, где торопиться уже никуда не надо, и где действуют совершенно другие законы, по которым за душевную гниль отправляют далеко не в Сочи.— Шляпа Челентано (@_Flagman_) October 11, 2021
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Людей жалко. А кто там виновен, пусть ДПС разбирается. Не предвзято и обстоятельно.
Но... Каким боком пассажир относится к ДТП?
Уехала - плохо. Безразличная.
Осталась - пиарится. На чужом горе хайп.
Пишет - выпендривается. Выгораживает.
Молчит - Игнорирует. Бессердечная барыня.
Дала денег- откупилась от холопов.
Не дала денег. Бедным людям зажмотила.
В данной аварии она жертва. Как бы я к Ксюше лично не относился.
оплата сдельная, соц пакет - проживание и питание за счет государства
Т.е. если поезд переехал пополам, гуляющего по путям в наушниках и экстренно встал. Пассажиры обязаны выйти и экстренно оказать ему помощь!
Главный фейк вот в этом:
"Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение"
Ну не может быть сотрясения того, чего нет!!!
Но она, конечно же, может парировать, что все это от травмы головы и все такое....
Печалька.
Хотя, с теми настроениями, что ты выше написал, возможно было все................
Единственная возможная помощь - вызвать скорую и МЧС. Было это слелано? Было.
Оставаться давать показания, когда водитель остался? Зачем? По горячим следам что-то раскрывать тут не приходится..
Мне Собчак, как представитель властной элиты, малосимпатична по меньшей мере, но есть объективные вещи.
Как по мне самая лучшая помощь в таких ситуациях - не знаешь не лезь.