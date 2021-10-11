"Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии

"По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь), сообщения л том, что мы гнали, чтобы успеть и расписанную хронологию - тоже . По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе.



По поводу второго - ну проследите наш путь полностью по времени , посмотрите , как мы там пришибленно спокойно сидели в а...е от того, чего избежали, найдите какие то записи разговоров на камерах наблбдения про то, как обсуждали , что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить , да? Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала , с подбитой головой в а...е дошла до другой машины и уехала домой , после того, как мне сказал мой директора, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель , я не помогла бы там ни руками , ни советами.



Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге , мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали « Собчак осталась на месте происшествия и ни..я не сделала» - это не конструктивно, это бредово " - телеведущая продолжает рассказывать о той трагедии.



А пока подруга погибшей в ДТП рассказывает, что обращалась к Собчак за помощью, но пока безрезультатно.