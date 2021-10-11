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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5207 постов • 692 подписчика подписаться
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"Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии

"Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии (10 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 08:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сочи   авария   дтп   собчак   шоу бизнес   
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Вчера, 10 октября, Ксения Собчак оказалась в эпицентре скандала после ДТП в Сочи. В результате аварии погибло два человека, а телеведущая, опаздывающая на самолет, уже через несколько минут после столкновения двух автомобилей, уехала на такси в аэропорт. "Салтычиха", "моральный урод", "исчадие зла" - эти эпитеты заставили Собчак оправдываться за свой поступок. Она уверена, что в обществе ее назначили "новым Ефремовым", и этот процесс не остановить.

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Метки: Сочи   авария   дтп   собчак   шоу бизнес   
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36  комментариев
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103
Дед Сан 43 минуты назад
Ну представьте себе: Вы вызвали такси, пусть класса "Элита". Хер поймешь какой водитель этого такси совершил ДТП, Вам стряхнуло голову. Ваши помощники сказали, что "Скорая" приехала, помощь оказывается. Вам подогнали новое такси и Вы уехали в аэропорт. Что не так?
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5k
REDFOXY 2 минуты назад
Вот куда Ксения Анатольевна спешила....а то не заплатят. Как сложно ожидать от вороны-говноклюйки павлиньих перьев, так и от Ксюшади достойных поступков.
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6k
Trenzel2003 3 минуты назад
Вот настолько насРАТЬ на эту кобылу!
Людей жалко. А кто там виновен, пусть ДПС разбирается. Не предвзято и обстоятельно.
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3k
Sergey 4 минуты назад
Зная характер Собчак, так легко поверить, что водитель просто так, от скуки, гнал по встречке в аэропорт.
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782
Oort 10 минут назад
Судя по минусам, за суку вписываются умельцы, а значит всё правильно, мрази - мразево.
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1k
Диагноз 15 минут назад
Не являюсь поклонником Ксюшади и можно даже скачать, что отношусь к ней без уважения.
Но... Каким боком пассажир относится к ДТП?
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21k
pssst 23 минуты назад
Лошадь спешит вперед паровоза написать истории, которые случились не с ней. Но тут сидела тихонечко, пока пинать не начали. Сразу видно - человек за правду.
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9k
Serg Полчаса назад
в колцентр Ефремова требуется женщина.
оплата сдельная, соц пакет - проживание и питание за счет государства
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905
Антон Штопаный Полчаса назад
Хоть она мне и не нравится, но в этом споре я за непарнокопытных. И против умников, которые топят за то, что она должна была помочь. Чем? Молитву об упокоении прочесть погибшим.
Т.е. если поезд переехал пополам, гуляющего по путям в наушниках и экстренно встал. Пассажиры обязаны выйти и экстренно оказать ему помощь!
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−73
ванюша Полчаса назад
путенская шестерка
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5k
Bartello Полчаса назад
Ну должна же быть в службе безопасности сбербанка секретарша.
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10k
Andrey 38 минут назад
ДТП, уехала, торопила водилу - это все эмоции.
Главный фейк вот в этом:
"Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение"
Ну не может быть сотрясения того, чего нет!!!
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11k
Голос Вселенной 38 минут назад
По сбажу ничего сказать не могу... Первое, что бросается в глаза, так это позорная неграмотность этой леди, у которой, как говорят "злые языки", просто шикарное образование, которая баллотировалась в президенты страны!.. Про то, что "-то" пишется через дефис, знает даже моя дочка, которая учится в 3-м классе. Про пунктуацию я вообще молчу, просто кошмар! Опечатки есть, и они не в счет!..
Но она, конечно же, может парировать, что все это от травмы головы и все такое....
Печалька.
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
Там, "наверху"..... "все ходы записаны"
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57k
pynh 43 минуты назад
Не сбежала, а ускакала. Не путайте.
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3k
мемфрид 43 минуты назад
Тварь проявилась в критической ситуации. Чего и следовало ожидать
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2k
Charles Montgomery Burns 47 минут назад
Да успокойтесь вы уже с этой Собчак, что она там должна была делать, как помогать? Как то предо мной бабулю сбили, всё чем я мог помочь- вызвал скорую и полицию и уехал. И это не потому что я такой плохо- трогать сбитую не нужно до приезда скорой, мало ли какие травмы у неё и можно только всё усугубить. Так и с Собчак, чем она там поможет? Просто народу она не нравится вот и спускают всех собак.
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1k
докладчик в угол 52 минуты назад
Водиле отсасывала в момент аварии,имхо виновница дтп!
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34k
Антон 53 минуты назад
Не куй холопам барыню обсуждать! Мамашка ейная не раз высказывала свое отношение к окружающим. А вообще мерзкая семейка. И если ксюшадь станет токсичной, то это хорошо.
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9k
Antique computer 54 минуты назад
Эта тупая звезда даже не поняла, что она сделала не так. Ну нет у нее такого душевного органа, как совесть..
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8k
Кенвуд 55 минут назад
Я тоже не фанат Собчачки, но если не она вела машину, какие к ней претензии?
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