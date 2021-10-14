В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП

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На улице Победы в Тольятти водитель автомобиля с регистратором своим маневром раззадорил водителя "девятки".
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