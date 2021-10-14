FISHKINET
Сообщество Аварии 4880 постов • 475 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП

В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
862
1
1
На улице Победы в Тольятти водитель автомобиля с регистратором своим маневром раззадорил водителя "девятки".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
837
Sergei Час назад
Начало истории нам не показали, но концовка зачетная. Через сплошную, с явным превышением скорости и абсолютным непониманием характеристик управляемого ТС водитель нашемарки "швартуется" в мирно стоящий ниссан. Мде. Все-таки нужна возможность лишать прав пожизненно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Karelian 12 минут назад
Рег то не лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BiZ Полчаса назад
нашел на чем тормозить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex ASK 49 минут назад
Я надеюсь, что чепушила в 9-ке об руль иплом приложился хорошенько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Асашай 49 минут назад
класс! в натуре класс! четко! умеете! могёте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
kamanch 58 минут назад
Это новая японская система экстренного торможения у Авто-ВАЗ.
Фирма Nissan выпускает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Fat Lynx 58 минут назад
5 баллов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman Час назад
Два дебила, это сила. Рег похоже решил самоутвердиться за счет девятки, что только на ходу не разваливается. Баран за рулем белого ведра, вместо того чтобы плюнуть в след и подумать, насколько же этого убогого по жизни щемят, раз такой хернёй страдает, да и ехать дальше спокойно, начал качать понты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer Час назад
Требую пояснительную бригаду. В описании: "раззадорил водителя "девятки"." "девятки" В кавычках. В кадре не десятка. Это типа шутка юмора такая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Филипп Преображенский Час назад
Я сцу кипятком, реально. На белое ведро. Жалко ниссана, ой, как жалко. Мордой-бы тазовода, да об белый капот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 Час назад
Рег троляка конечно)) но то что на 9ке долбайоп, не поспоришь)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Игорь Час назад
.....переоценил свои способности .... - и способности своего автомобиля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мафусаил Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Booka1a Час назад
ну рег, кстати действительно подрезал нагло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане Вчера праздновал, сегодня на больничной койке: в Крыму поезд на переезде протаранил ВАЗ Вчера праздновал, сегодня на больничной койке: в Крыму поезд на переезде протаранил ВАЗ Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми Удивительный перекресток из Воронежа Удивительный перекресток из Воронежа
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1810670



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
2
375
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое
1
87
Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое
Набирающие популярность в сообществах
Electrek Uncar — этот автомобиль просто вводит в ступор своими формами
0
2
Electrek Uncar — этот автомобиль просто вводит в ступор своими формами
У 70% переболевших Covid-19 могут быть проблемы со здоровьем
1
86
У 70% переболевших Covid-19 могут быть проблемы со здоровьем
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#как приготовить#факты#кулинария#прикол#дтп#рассольник#рецепты#фунчоза#автомобили
#Рецепт#кухня#суп#Юмор#животные#кино#Ynews#кулинарные рецепты#рис#новости
#фото#еда#интересно#Россия#завтрак#Просто#Кулинарный рецепт#манная каша#каша#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться