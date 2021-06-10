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Удивительный перекресток из Воронежа

Удивительный перекресток из Воронежа (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   на красный   
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Интересное видео, снятое на перекрестке улиц 9 января и улицы Революции 1905 года. Водитель ВАЗовской классики, вслед за двумя BMW, решил проехать на красный сигнал светофора и попал в ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   на красный   
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2  комментария
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90
wr2x2 2 часа назад
судя по ситуации и машинам там какая-то подстава, что мутят, может со страховкой
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Johnny

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