Удивительный перекресток из Воронежа

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Интересное видео, снятое на перекрестке улиц 9 января и улицы Революции 1905 года. Водитель ВАЗовской классики, вслед за двумя BMW, решил проехать на красный сигнал светофора и попал в ДТП.
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Метки: аварии авто авто аварии ваз видео дтп на красный
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