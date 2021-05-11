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В Красносельском районе Петербурга водитель Lada Priora устроил массовое ДТП с участием автобуса. В момент столкновения пассажир отечественного автомобиля разбил головой лобовое стекло.
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Пассажиру Priora пришлось перебинтовывать голову. В других автомобилях, по предварительным данным, пострадавших нет.
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