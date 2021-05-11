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Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП

Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   лихач   
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В Красносельском районе Петербурга водитель Lada Priora устроил массовое ДТП с участием автобуса. В момент столкновения пассажир отечественного автомобиля разбил головой лобовое стекло.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   лихач   
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14  комментариев
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49k
Нанук Паналык 2 часа назад
Опыта пилотировния не хватило! Нужно было штурвал полностью на себя,и форсаж включать! Глядишь бы и перелетел..
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3k
Виталий Лынов 5 минут назад
Жаль не сдох гнида
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2k
ImNIK 14 минут назад
Это дебил реально хотел впихнуться в щель между автобусом и авто? Сэкономил 5 секунд...
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680
DDM Полчаса назад
Варламов прав - заборы это не защита, а средство поражения пешеходов при аварии.
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13k
Сергей 37 минут назад
Очередной слепой гонщик. Что-то их всё больше и больше. Похоже зрение должны мозгоправы проверять.
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259
Ivan Shotgun 37 минут назад
Опель обиженно сказал: "да пошли вы все нахой" , и уехал.
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1k
kosterok 48 минут назад
Я думал забор должен защитить пешеходов в случае ДТП, а тут, он сложился как картонный... Хорошо, что пешеходов за ним не было.
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2k
Чувак 2 часа назад
ставлю на чёрное!
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33k
Олег 2 часа назад
Есть у меня подозрение, что в приоре были далеко не славяне
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1k
boom 2 часа назад
А водителю приоры шею не перебинтовали потом? Плотненько так...
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2k
Яков 2 часа назад
Очередной Шампич шашечник
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23k
Vazari 2 часа назад
Шамаич вернулся?
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