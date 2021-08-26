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В Тукаевском районе 81-летний водитель «Жигулей» при повороте налево не заметил приближающийся BMW X5 и совершил с ним столкновение. Пожилая пассажирка ВАЗА погибла.
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80-летняя пассажирка «Жигулей» скончалась в больнице. Водитель ВАЗа и 44-летний водитель кроссовера были госпитализированы.
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ЗЫ: дед поворачивал исходя из того, что у встречного скорость вряд ли сильно больше сотки и он будет оставаться в своём ряду. Такого кретина на бэхе дед просто не ожидал.
А копейка хорошо такой удар выдержала!
И думается мне, что если кто-то займется защитой деда и покажет в суде это видео, то признать виновным в ДТП водителя БМВ вполне реально.
плохо не соблюдать ПДД.виноваты оба,но деда признают более виноватым