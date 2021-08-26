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Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане

Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пожилой водитель   
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В Тукаевском районе 81-летний водитель «Жигулей» при повороте налево не заметил приближающийся BMW X5 и совершил с ним столкновение. Пожилая пассажирка ВАЗА погибла.
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Метки: BMW   ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пожилой водитель   
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29  комментариев
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
После 75-ти лет права вообще отбирать надо
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1k
laptignu 5 минут назад
В большинстве случаев водители у этих машин такие же древние, как и машины.
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36k
Олег 21 минуту назад
антирадар орёт, населенный пункт, скорость 140 + шашки. Это не ДТП, это убийство бабушки. Мало того что не думал тормозить, но еще и выцеливал по ходу копейки.
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13k
Михаил Гривин Полчаса назад
Деду надо толкового адвоката - и виновником ДТП будет дятел на бэхе, при чём даже особо напрягаться не придется. Во-первых - превышение на 50+ км/ч. Во-вторых - тот самый так любимый ментами и судьями 8.1 - не убедился в безопасности маневра. Очень много людей (включая меня, кстати, в 2009-м) попали на этот пункт. А самая мякотка: даже по видео очевидно, что если б он НЕ маневрировал - копейка бы успела проехать и он бы просвистел сзади неё по левой стороне. Автотехническая экспертиза (если её не купят, конечно) подтвердит, что б без маневрирования бэхи никакого ДТП бы не случилось.

ЗЫ: дед поворачивал исходя из того, что у встречного скорость вряд ли сильно больше сотки и он будет оставаться в своём ряду. Такого кретина на бэхе дед просто не ожидал.
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1k
Инквизитор РФ 37 минут назад
[мат] летел под 140
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40k
Войнов 42 минуты назад
Лететь 140 в населенном пункте - надо быть в край отмороженным. На 0:10 виден знак 5.23.1. Дед не мог предвидеть такого летуна, да еще и шашечника.
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2k
OLDer Час назад
скажу одно - автор видео дол-бае-б
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14k
Габит Калыков Час назад
Летун даже не тормозил, а просто сбросил газ.
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5k
Sanar Час назад
Я понимаю что это клише и бред, ну реально очень редко встречал адекватных людей кто владеет авто этой марки.
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Присмотрелся, а там населенный пункт, "Сосновый бор" а эта сука летит 141, превышение на 81 км\ч. Считаю дед в данном случае не виноват. https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&l=mrc&ll=52.614250,55.652812&mode=search&mrc[id]=284843226&sll=52.612200,55.649400&source=serp_navig&text=55.649400,52.612200&z=14https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&l=mrc&ll=52.614250,55.652812&mode=search&mrc[id]=284843226&sll=52.612200,55.649400&source=serp_navig&text=55.649400,52.612200&z=14
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7k
радик геннадиевич 2 часа назад
на дороге плохо быть долъоёъом,смертельно плохо
.
плохо не соблюдать ПДД
.виноваты оба,но деда признают более виноватым
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9k
Атеист 2 часа назад
Епть.. 140 через перекресток с достаточным трафиком, да еще и с активным опережением попуток - все-таки бмв это диагноз, с каждым подобным видео и наблюдением воочию в этом убеждаюсь.
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Он ехал 140! Сука. На трассе полно народа, перекресток, заправка ли магазин, камера, жилые дома. Куда ты летишь, долбо...?
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Деды понятно, чудят. НО рег пид@расина еще та, 145 летел, подрезал попутку. Потом разогнался до 141 и влетел в жигули. 90% водителей БМВ -
Ссылка www.youtube.com
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3k
RomaXz 2 часа назад
Интересно, с какой скоростью недоделанный летчик передвигался. Явно повыше разрешённой. И перед перекрестком даже не попытался притормозить.
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7k
Ivan 2 часа назад
В своей полосе оставаться надо было...
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2k
Александр 2 часа назад
Куда торопился рег?
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192
Квантовый_Слесарь_82 Александр Полчаса назад
В гей клуб.
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7k
Колорад 2 часа назад
Ни**я он несется, шашечник *****й. А виноват дед, да.
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