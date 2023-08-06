Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после серьезного ДТП





«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дэнс экстренно госпитализировали в клинический госпиталь им. Н. Бурденко с травмой позвоночника, черепно-мозговой травмой, а также многочисленными ушибами.



