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Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после серьезного ДТП

Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после серьезного ДТП

Автор:
06 августа 2023 08:16
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Подмосковье   авария   лада дэнс   певица   шоу бизнес   
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ДТП произошло вечером в субботу на 52-м километре трассы М2 "Крым".

В районе 18:00 водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в две других машины, которые несколькими минутами ранее не поделили дорогу и столкнулись друг с другом. 53-летняя певица находилась в такси и возвращалась домой с выступления, которое провела в Сочи.



«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дэнс экстренно госпитализировали в клинический госпиталь им. Н. Бурденко с травмой позвоночника, черепно-мозговой травмой, а также многочисленными ушибами.


"Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести" - сообщил концертный директор певицы Сергей Пудовкин.


Лада Дэнс была очень популярна в 90-е годы, известность ей принесла песня «Девочка-ночь».



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Метки: ДТП   Подмосковье   авария   лада дэнс   певица   шоу бизнес   
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4  комментария
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11k
Властелин Полчаса назад
Жалко. Но она мне как певица не особо так нравилась.
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Protivogaz 38 минут назад
Она на такси из Сочи ехала по М2 ???
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