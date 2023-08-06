Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после серьезного ДТП

ДТП произошло вечером в субботу на 52-м километре трассы М2 "Крым".
В районе 18:00 водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в две других машины, которые несколькими минутами ранее не поделили дорогу и столкнулись друг с другом. 53-летняя певица находилась в такси и возвращалась домой с выступления, которое провела в Сочи.
«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Дэнс экстренно госпитализировали в клинический госпиталь им. Н. Бурденко с травмой позвоночника, черепно-мозговой травмой, а также многочисленными ушибами.
"Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести" - сообщил концертный директор певицы Сергей Пудовкин.
Лада Дэнс была очень популярна в 90-е годы, известность ей принесла песня «Девочка-ночь».
Источник:
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша