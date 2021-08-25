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Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и попытался скрыться

Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и попытался скрыться (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 09:12
Сообщество : Аварии
Метки: Сочи   авария   переломы   ребёнок   самокат   электросамокат   
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Драматическая история произошла в центре Сочи 22 августа. Девочка возрастом 1 год и 8 месяцев гуляла с родителями недалеко от детской площадки, когда на неё на большой скорости наехал мужчина.
44-летний электросамокатчик сбил ребёнка, но даже не остановился, чтобы узнать, как себя чувствует малышка. Он устремился дальше навстречу приключениям. По сообщению очевидцев, отец ребёнка кинулся в погоню и смог поймать его в нескольких кварталах от места происшествия. С помощью неравнодушных граждан мужчина был задержан.
В результате наезда девочка получила переломы чешуйчатой и орбитальной костей. Сейчас она находится в больнице.

Личность гонщика уже установлена. Им оказался местный житель.

В пресс-службе МВД заявили, что проводится судмедэкспертиза состояния здоровья ребёнка. Позже сочинцу будут предъявлены обвинения части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В данный момент проводится проверка.

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Метки: Сочи   авария   переломы   ребёнок   самокат   электросамокат   
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16  комментариев
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893
閃光 Полчаса назад
Ирина Николаевна, у Вас в первом слове заголовка ни одной правильной буквы.
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13k
Александр 18 секунд назад
Ну, "раз пошла такая пьянка", то почему бы, например в Москве, где ежегодно меняются тротуарные плитки, через каждые 10-20 метров монтировать "лежачих полицейских"? "Мамы с колясками" легко преодолеют, просто пешеход, думаю, тоже, а вот на самокате быстрее 5 км/ч вряд ли получится...

Внатуре, задолбали!
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3k
Нескучный сад 4 минуты назад
Однозначно необходимо ограничивать допустимую скорость для самокатов! Есть модели, которые разгоняются до 40 км/ч, а это невероятно много для мест пешеходного трафика. По сути, это эквивалент падения с 6 метровой высоты...
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966
Алксандр Шевченко 8 минут назад
Как страшно жить, за детьми глаз да глаз нужен. Куча уе@ков эгоистичных развелось, тотна пешеходном переходе собьют, то на тротуаре. Куда вы спешите?
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975
Игорь 15 минут назад
На самокате не мужчина, а чмо какое-то. Надеюсь, что этому никто не даёт и оно не размножится.
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7k
кот базилий 24 минуты назад
Это гавно не должно ездить по тротуарам , как и велосипеды.
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8k
Cornho 24 минуты назад
Надо всё-таки ограничивать их по мощности, либо ставить принудительные ограничители скорости, а то носятся просто как полоумные.
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4k
tamin Полчаса назад
А ведь это проблема легко решается. Как с мопедами в свое время. Лет 20 назад. Их просто приравняли к мотоциклам. Правда тут немного сложнее. Но что-то надо делать с этим
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46
Павел tamin 7 минут назад
Нужно менять законодательную базу. На текущий момент, что полиция или ДПС могут сделать с самокатчиком если тот нарушил ПДД? Задержать из-за штрафа в 500руб? Документов удостоверяющих личность скорее всего тоже нет. Вводить ограничение скорости мне кажется без толку, а вот заставить получать "водительские права" мне кажется нужно. Всетаки скорость у современных электросамокатов немаленькая, а ответственность для водителя подобного транспорта не предусмотрена. По сути на текущий момент самокатчики это еще более непредсказуемые пешеходы которые могут передвигаться со скоростью мотоцикла. Причем если на мотоциклах передвигаются по дороге и мотоцикл имеет регистрационные знаки и мотоциклист как минимум проходил обучение и получал права на управление, то самокатчики могу передвигаться где угодно и как угодно. Регистрировать не нужно и права не нужны, а скорость между тем до 100км/ч.
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