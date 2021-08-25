Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и попытался скрыться

44-летний электросамокатчик сбил ребёнка, но даже не остановился, чтобы узнать, как себя чувствует малышка. Он устремился дальше навстречу приключениям. По сообщению очевидцев, отец ребёнка кинулся в погоню и смог поймать его в нескольких кварталах от места происшествия. С помощью неравнодушных граждан мужчина был задержан.