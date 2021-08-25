Мужчина на электросамокате сбил малыша рядом с детской площадкой и попытался скрыться

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Драматическая история произошла в центре Сочи 22 августа. Девочка возрастом 1 год и 8 месяцев гуляла с родителями недалеко от детской площадки, когда на неё на большой скорости наехал мужчина.
44-летний электросамокатчик сбил ребёнка, но даже не остановился, чтобы узнать, как себя чувствует малышка. Он устремился дальше навстречу приключениям. По сообщению очевидцев, отец ребёнка кинулся в погоню и смог поймать его в нескольких кварталах от места происшествия. С помощью неравнодушных граждан мужчина был задержан.
В результате наезда девочка получила переломы чешуйчатой и орбитальной костей. Сейчас она находится в больнице.
Личность гонщика уже установлена. Им оказался местный житель.
В пресс-службе МВД заявили, что проводится судмедэкспертиза состояния здоровья ребёнка. Позже сочинцу будут предъявлены обвинения части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В данный момент проводится проверка.
Личность гонщика уже установлена. Им оказался местный житель.
В пресс-службе МВД заявили, что проводится судмедэкспертиза состояния здоровья ребёнка. Позже сочинцу будут предъявлены обвинения части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В данный момент проводится проверка.
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