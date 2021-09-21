"Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии

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Водитель "Урала" не справился с управлением, наехал на препятствие, в результате чего мотоцикл загорелся. Мимо проходила девушка, которая вызвала скорую помощь и продолжила снимать происходящее на камеру, не попытавшись оттащить горящего человека. Стоящие рядом мужчины тоже не спешили на помощь.
Вчера вечером, 20 сентября, в Заиграевском районе Бурятии произошла страшная авария. Около 19.30 водитель мотоцикла "Урал" врезался в бордюр, отчего транспортное средство загорелось. Мимо по мосту проходила девушка, которая стала снимать происходящее на камеру телефона. К ее чести, скорую помощь она все-таки вызвала, а потом продолжила видоотчет.
- Это я сейчас иду просто по мосту в Заиграево и это в двух метрах от меня просто взорвалось. Мотоцикл. В двух метрах от меня, - комментирует она, снимая как корчится в огне человек.
Осторожно! Видео содержит сцену смерти!
Она оказалась не единственной свидетельницей страшного ДТП - как выясняется, рядом стояли мужчины, которые также не спешили помочь горящему.
В пабликах ВК, где было опубликовано видео, подписчики раскритиковали свидетелей трагедии: "Стоят, разговаривают на заднем плане. Он шевелится, а оттащить ума не хватило?", "Вот такой народ. Человек горит, а они на телефон снимают. Жесть".
Реакция соцсетей
А тем, кто указывал на "интересное положение" девушки, заметили, что сил вести съемку у нее хватило, да и судя по спокойным комментариям, шоковым состоянием там и не пахло. Хотя подобные претензии были бы более уместны в адрес стоящих мужчин.
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Так же и про оставление в опасности. оставить в опасности может только ответственное лицо. Например пожарный приехавший на вызов со спец. инструментами. Если он приедет и скажет да ну нафиг, огнетушитель только переводить, догорит трупик и уберем. Вот это оставление в опасности. А случайный прохожий, никак не подготовленный без минимального инструмента или средств спасения никак не может оставить в опасности. Человек не подготовлен, морально не готов, не проинструктирован. Как в этом видео, человек ни морально, ни физически не готов лезть в пекло и не имеет ничего что могло бы помочь. То что они могли сделать - вызвать спецслужбу - они сделали.
Про оставление/не оставление в опасности хороший пример соседние посты со стрелком. Сотрудники ДПС прибыли на место. Они вооружены, обучены применению спец. средств и оружия, обучены и готовы (как минимум должны были быть обучены и готовы) действиям в стрессовых и нестандартных ситуациях и у них в должностных обязанностях помощь гражданам. Так вот эти люди и не оставили в опасности граждан: один проводил эвакуацию людей, второй пошел на разведку, в результате чего нашел и ликвидировал преступника.
А вот если бы они приехали и сидели в машине, в то время как в здании стреляли и люди выбегали создавая давку - это и было бы оставление в опасности.
Ну а касательно других мужчин...ну а как они помогут? Вот лять, так себе и вижу, стоит толпа на мосту и ждут хруст. Видимо, когда подошли мужики, было уже поздно спасать(посмотрите в ВК без замазок, хруст уже не жилец, так как прогорел целиком, вся экипировка оплавилась)
Был бы смысл помогать, только в случае непосредственной возможности оттащить хруста когда "вот вот только началось", на крайняк, проезжали бы автолюбители с огнетушителями, но нет, чел самоустранился без чьей либо помощи, то бишь не ДТП или как то так(может бухой был).
Или жаба в горло наступила?
Я не призываю бросаться в горящии избы бездумно, но тут при нормальной оценке ситуации, можно было хотя бы попытаться человека спасти. Первый рефлекс снимать, а не спасать. Человечество сходит с ума
Не совсем понятно, на какой скорости всё это дело произошло, но с учётом того, что чел не далеко улетел и был в сознании(раз шевелился, да?) , почему то он не отполз от огня. Почему? Потому что за секунды(или пару минут) выгорел как положено.
Кто знает, когда там подошли мужики, ониж всей компанией вряд ли стояли и ждали, когда там кто то расшибется? Кто теперь в голову залезет, этой ушибленой, что спокойно снимает смерть человека, обсасывая, что тут "у неё в двух метрах происходит".
Хруст, скорее всего был бухой, раз самоустранился, без помощи сторонней машины в ДТП. Судя по всему никаких автолюбителей с огнетушителями мимо не проезжало, короче нихрена не понятно.
Не каждый полезет на залупу ради непонятно чего, подойти на пол метра к горящему байку и разлитому бензу, не тоже самое что подойти к мангалу с шашлыком, это тоже понимать надо.
2. Почему не отполз и почему скрючило? . В моменты аварий человек может ударится головой, болевой шок, его взрывом могло оглушить и т д. Поэтому и не отполз. Это возможно и нормально. Скрючился это естественная защитная реакция человека на многие вещи. Это вообще ничего не означает. Вы вряд ли эксперт или медик, чтобы оценить его состояние. Главное он был ЖИВ! И шевелится. А люди выживают и после худших аварий и живут.
3. Вы пишите "Хруст скорее всего был бухой" . Может и был а может и нет. Но можно один вопрос, а с чего вы это предположили? Или по вашему все попадающие в дтп на мотоциклах бухие? Или у вас Просто привычка находить любые оправдания, чтобы не спасать людей и заранее очернять их и распространять сплетни про людей вместо фактов? Может на луже или разметке мотоцикл повело. Мы не знаем ни скорость, не причину дтп. Вы нормальный? По вашему лексикону про "залупы" и отсутствию аналитичного, здравого мышления, и попыткам писать сплетни не зная фактов, ощущение что не очень.
И главное. Человеческая жизнь бесценна, и нормальный человек каждый, должен принять все меры по спасению жизни другого человека. А не заниматься вот этой демагогией " да он наверное бухой был, сам не отполз, и вообще он уже скрючился " ну короче типа спасать и не надо, пусть сдыхает. И чем такие как вы отличаетесь от яжебеременной? Ничем. Вы ищите просто оправдания, чтобы не спасать людей. Но имеено в данной ситуации, это можно было хотя бы попытаться сделать. И нужно. Если бы она сказала, что попробовала и не смогла, это один разговор. Так она даже и не думала никого спасать, вызывать спасателей, вот в чем проблема. Она уже, как и вы человека списала заранее и снимала контент вместо попытки спасения. Что за мышление у вас. Люди, что с вами?
желаю ей схватки на улице и подобных идиотов вокруг как она
если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние,
У девки не было обязанности заботится, и она сама не ставила его в опасное состояние.