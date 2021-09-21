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"Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии

"Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: авария   бурятия   дтп   мотоцикл   помощь   реакция соцсетей   
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Водитель "Урала" не справился с управлением, наехал на препятствие, в результате чего мотоцикл загорелся. Мимо проходила девушка, которая вызвала скорую помощь и продолжила снимать происходящее на камеру, не попытавшись оттащить горящего человека. Стоящие рядом мужчины тоже не спешили на помощь.

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Метки: авария   бурятия   дтп   мотоцикл   помощь   реакция соцсетей   
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3k
Brataxe 2 часа назад
Для мега комментаторов возьмите пару мешков цемента по 50 кг (чтобы 100 кг получилось) полейте смесью бензина с керосином и попробуйте протащить это хотя бы метр. Именно горящим, чтобы и руки обжигало, и невозможно было протянуть руки для удобного хвата, потому что лицо уже в пламя попадает. И ещё (скорее всего человек придавлен мотоциклом) всю эту горящую груду придавите горящей плитой килограмм в 200. Главное сравните насколько это "проще", чем беременной гулять. Вот когда снимите видео своей удачной попытки и останетесь невредимыми, тогда и будете возмущаться. А то легко говорить сидя за экраном монитора на удобном и безопасном кресле.

Так же и про оставление в опасности. оставить в опасности может только ответственное лицо. Например пожарный приехавший на вызов со спец. инструментами. Если он приедет и скажет да ну нафиг, огнетушитель только переводить, догорит трупик и уберем. Вот это оставление в опасности. А случайный прохожий, никак не подготовленный без минимального инструмента или средств спасения никак не может оставить в опасности. Человек не подготовлен, морально не готов, не проинструктирован. Как в этом видео, человек ни морально, ни физически не готов лезть в пекло и не имеет ничего что могло бы помочь. То что они могли сделать - вызвать спецслужбу - они сделали.

Про оставление/не оставление в опасности хороший пример соседние посты со стрелком. Сотрудники ДПС прибыли на место. Они вооружены, обучены применению спец. средств и оружия, обучены и готовы (как минимум должны были быть обучены и готовы) действиям в стрессовых и нестандартных ситуациях и у них в должностных обязанностях помощь гражданам. Так вот эти люди и не оставили в опасности граждан: один проводил эвакуацию людей, второй пошел на разведку, в результате чего нашел и ликвидировал преступника.
А вот если бы они приехали и сидели в машине, в то время как в здании стреляли и люди выбегали создавая давку - это и было бы оставление в опасности.
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 10 минут назад
Кто бы что не говорил с той и с другой стороны, но снимать это и выкладывать в общий доступ было неправильно!
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17k
sanchesS80 14 минут назад
Вот вам и обязательный огнетушитель в каждой машине... В теории даже беременная могла бы взять в первую очередь огнетушитель, а не телефон.
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91k
Дед Степан Полчаса назад
Он разбился на мосту. Снизу течет река. Я живу в 300 х метрах от этого места проишествия. Можно было потушить, а не снимать
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16k
Александр 55 минут назад
Ну то что беременяшка, конченная, тут даже сомнений не возникает- нужно было снимать не с двух метров, а подойти поближе и в лицо пару секунд потыкать камерой. Ну я в том самом плане, что если не в состоянии помочь, то может лучше отойти нахер и не смотреть, на смерть человека, ведь это может отразиться на твоей психике не в лучшую сторону.

Ну а касательно других мужчин...ну а как они помогут? Вот лять, так себе и вижу, стоит толпа на мосту и ждут хруст. Видимо, когда подошли мужики, было уже поздно спасать(посмотрите в ВК без замазок, хруст уже не жилец, так как прогорел целиком, вся экипировка оплавилась)

Был бы смысл помогать, только в случае непосредственной возможности оттащить хруста когда "вот вот только началось", на крайняк, проезжали бы автолюбители с огнетушителями, но нет, чел самоустранился без чьей либо помощи, то бишь не ДТП или как то так(может бухой был).
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−118
Инженер Час назад
И ни у кого не нашлось огнетушителя?
Или жаба в горло наступила?
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661
Дмитрий Час назад
Найдите по ссылке не замаскированое видео, ссылка выделена синим текстом. Там отчетливо видно. 1. Человек лежит не под мотоциклом а на расстоянии около метра грубо полтора - два. 2. Целиком человек не горит, горит только рука у человека. 3. Человек жив и шевелится. 4. Раз мотоцикл уже полыхает как факел, значит бак уже взорвался. И судя по тому, как это существо спокойно стоит и снимает, опасности нет для снимающей и взрыва никто не ожидает. 5. Вывод о том что пострадавший весит как 2 мешка цемента крайне спорный. На видео он не особо крупный.грубо 80 кг. За ногу волоком человека 75-80 кг, пятна контакта с асфальтом не большие, может оттащить на пару метров в сторону и накинуть куртку или кофту и потушить человека может любая женщина, тем более горел он не весь, а только рука!!! , даже беременная это могла сделать, но не дернулась даже. Тем более она трезво и спокойно оценивала ситуацию и снимала. Вывод. В данном случае теоретически человека можно было оттащить и возможно спасти. Но не повезло, что вокруг оказались ублюдки. Имеено в данном случае, можно было попытаться человека спасти. Он не был ни зажат в машине, ничего такого, просто лежал на расстоянии рядом. Люди стали любить слишком себя и свой телефон.

Я не призываю бросаться в горящии избы бездумно, но тут при нормальной оценке ситуации, можно было хотя бы попытаться человека спасти. Первый рефлекс снимать, а не спасать. Человечество сходит с ума
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4k
RRK Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Moon24 Час назад
Можно подумать кто-то полезет к огню получить серьезные ожоги . Помощь вызвали , что снимают - пора понять что сейчас это нормальное дело
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23k
SerGProS Час назад
Подозреваю, что там уже такая стадия горения, что лучше позволить умереть, чем мучиться в ожоговом оставшиеся 2-3 дня.
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Единственное, чем можно было помочь - струя из огнетушителя или накинуть покрывало. в принципе, она все правильно сделала - вызвала службы... Ну а то, что смерть от огня стала снимать и комментировать - такая сейчас реальность...
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14k
dimitr 2 часа назад
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5k
Ruk 2 часа назад
ну во первых не "человека" а мотохруста, который самостоятельно совершил ДТП. а во вторых что ей по силам она сделала, вызвала спасателей. большего он неё требовать нельзя. а то что продолжила снимать - её личное дело.
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−8
Юрий 2 часа назад
Это Россия детка.
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854
Mowgley 2 часа назад
Когда лайки дороже чьей-то жизни..
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3k
Max Lu 2 часа назад
статью ей...

желаю ей схватки на улице и подобных идиотов вокруг как она
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17k
sanchesS80 2 часа назад
Видео снимается когда уже всё разгорелось. Наверняка буквально на полминуты-минуту раньше огонь был слабее, когда она только собиралась доставать телефон. Хоть как-то за руку неужели не дёрнуть человека и не оттащить от основной лужи бензина.
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39k
dima423 2 часа назад
ну да...конечно чето как то некрасиво...снимать и смотреть как человек горит и не помочь...зашквар полный...да будь ты хоть трижды беременна
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8k
insaider 2 часа назад
На статью себе наснимала УК РФ Статья 125. Оставление в опасности.
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3k
Андрина 2 часа назад
Сайт хорошего настроения.
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777
Олег 2 часа назад
Хорошего человека блогеров не назовут
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