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Водитель Мерседес подтвердил, что Ксения Собчак на момент смертельного ДТП находилась в салоне

Водитель Мерседес подтвердил, что Ксения Собчак на момент смертельного ДТП находилась в салоне (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2021 15:33
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   Volkswagen   Россия   С-500   Сочи   видео   дтп   собчак   
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В результате столкновения погиб один человек и пострадали ещё, как минимум двое. Человек, сидевший за рулём Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen в Сочи, рассказал, что в момент аварии его пассажиркой была известная телеведущая.

Аварийная ситуация возникла вчера вечером на автодороге из Адлера, когда водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. В результате манёвра, автомобиль S-класса в лобовую столкнулся с легковым Volkswagen, который от удара отбросило в микроавтобус. ДТП привело к смерти 35-летней пассажирки Volkswagen - от полученных травм она скончалась на месте. Остальные находившиеся в салоне "Народного вагона": 28-летний парень и 29-летная девушка - получили травмы разной степени тяжести. Никому из 10 пассажиров микроавтобуса неотложная помощь не потребовалась.


Что касается Mercedes S500, в котором по подтверждённым его водителем данным, находилась Ксения Собчак и два сопровождающих - S-класс и немецкое качество отработали своё. Не водитель не пассажиры не пострадали. Сразу после ДТП телеведущая и её спутники сели в такси и убыли в аэропорт.

В звуковом сопровождении видеоролика опущены места с ненормативной лексикой - с полным

аудиосопровожнением сюжета желающие могут ознакомиться в сообщении от Telegram-канала "112".



UPD: Только что стало известно, что что в больнице скончался еще один участник ДТП, об этом сообщили на Кубань TV.

Источник:

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Метки: Mercedes   Volkswagen   Россия   С-500   Сочи   видео   дтп   собчак   
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52  комментария
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141
Мы Ул 2 часа назад
А зачем тут такой акцент на лошадку сделан? Она за рулем была? Вроде нет. Почему нет акцента на фашистских оккупантов, которые наделали мерседесов с фольксвагенами и в них теперь гибнут люди?
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8k
Максим 39 секунд назад
какой подарок пропаганде.снова либералы виноваты
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3k
Михалыч 3 минуты назад
Да, конечно, можно предположить, что Собчак в аэропорт опаздывала и кошмарила водилу, чтоб ехал быстрее. Но мне кажется, водила элитного такси все-таки остается обычным сочинским водилой. Только еще на престижном авто. Понтов не меряно. Зная их манеру вождения, предположу все-таки, что вышел на обгон по личной инициативе.
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17k
Vital Idol 6 минут назад
Лошадь укусила водятла в момент обгона?! Какая мерзость...
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1k
Виталий Час назад
Если убрать имя Собчак, то статья восприниматься будет по другому.
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9k
harlamov Час назад
Хозяева жизни давят холопов, ничего нового. Бабы ещё нарожают.
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−52
Взрослый мужик 2 часа назад
Думайте лучше о пострадавших
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2k
Хрюн 2 часа назад
Никотином надо было пшикнуть.
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36k
Alex 2 часа назад
Вонючая б**лядь...
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
1. С надеждой подумал,неужели и наконец-то.(черный йумор)
2. Потом подумал с надеждой,может посодЮт?
Но,кто же ее посадит,она же крестница Самого. Она может группу детского сада передавить и ей ничего не будет. А тут скорее водитель был.Да и того не посодЮт.
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21k
ПаганецЪ 2 часа назад
Плохой охотник бог, однако. Не туда стреляет.
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Не люблю я эту лошадь, но сдается мне, она была всего лишь пассажиром этитного такси, коих в Сочи овердохрена.
Манера вождения, кстати у них такая петерастическая и есть.
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7k
Pillin Alex 2 часа назад
Кстати удивительный факт. При лобовом столкновении двух авто(при прочих равных) больше трупов будет в том автомобиле у которого была меньше скорость. Объясняется работой третьего закона Ньютона.
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175
Pterocactus 2 часа назад
Вот твари либерастические!
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4k
aleksei 2 часа назад
Интересно с какой скоростью они неслись?
И потом тупо пересели и поехали дальше, типо это все расходный материал. Если что, то водитель виноват
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762
Павел Кузнецов 2 часа назад
вопрос: Почему водитель выруливший на встречку, фактически убивший людей, ещё даёт интервью, а не сидит в СИЗО?
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141
Мы Ул Павел Кузнецов 2 часа назад
Де-факто надо бы, но де-юро - ты можешь не давать против себя показания и не обязан доказывать свою невиновность, так что без суда - гуляй вася!
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
Соболезнование всем пострадавшим от очередной "элитной" мрази! Накажут как всегда стрелочника!
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