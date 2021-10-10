Водитель Мерседес подтвердил, что Ксения Собчак на момент смертельного ДТП находилась в салоне

В результате столкновения погиб один человек и пострадали ещё, как минимум двое. Человек, сидевший за рулём Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen в Сочи, рассказал, что в момент аварии его пассажиркой была известная телеведущая.
Аварийная ситуация возникла вчера вечером на автодороге из Адлера, когда водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. В результате манёвра, автомобиль S-класса в лобовую столкнулся с легковым Volkswagen, который от удара отбросило в микроавтобус. ДТП привело к смерти 35-летней пассажирки Volkswagen - от полученных травм она скончалась на месте. Остальные находившиеся в салоне "Народного вагона": 28-летний парень и 29-летная девушка - получили травмы разной степени тяжести. Никому из 10 пассажиров микроавтобуса неотложная помощь не потребовалась.
Что касается Mercedes S500, в котором по подтверждённым его водителем данным, находилась Ксения Собчак и два сопровождающих - S-класс и немецкое качество отработали своё. Не водитель не пассажиры не пострадали. Сразу после ДТП телеведущая и её спутники сели в такси и убыли в аэропорт.
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В звуковом сопровождении видеоролика опущены места с ненормативной лексикой - с полным
аудиосопровожнением сюжета желающие могут ознакомиться в сообщении от Telegram-канала "112".
UPD: Только что стало известно, что что в больнице скончался еще один участник ДТП, об этом сообщили на Кубань TV.
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2. Потом подумал с надеждой,может посодЮт?
Но,кто же ее посадит,она же крестница Самого. Она может группу детского сада передавить и ей ничего не будет. А тут скорее водитель был.Да и того не посодЮт.
Манера вождения, кстати у них такая петерастическая и есть.
а в случае столкновения мерина и фольца, логично, что в мерине люди пострадают меньше, просто потому, что в нем лучше проработана безопасность
То есть при лобовом столкновении двух одинаковых авто повреждения также будут одинаковы, а при столкновении, например, легкового авто и грузовика повреждения, в основном, получит легковое авто.
Народ у нас в основном с физикой не дружит.
И потом тупо пересели и поехали дальше, типо это все расходный материал. Если что, то водитель виноват