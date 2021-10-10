Водитель Мерседес подтвердил, что Ксения Собчак на момент смертельного ДТП находилась в салоне

Аварийная ситуация возникла вчера вечером на автодороге из Адлера, когда водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. В результате манёвра, автомобиль S-класса в лобовую столкнулся с легковым Volkswagen, который от удара отбросило в микроавтобус. ДТП привело к смерти 35-летней пассажирки Volkswagen - от полученных травм она скончалась на месте. Остальные находившиеся в салоне "Народного вагона": 28-летний парень и 29-летная девушка - получили травмы разной степени тяжести. Никому из 10 пассажиров микроавтобуса неотложная помощь не потребовалась.



