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Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы

Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы (2 фото + 3 видео)

Автор:
02 октября 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: audi r8   Москва   авария   видео   отбойник   пожар   
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От автомобиля осталось лишь несколько обугленных фрагментов, как и от водителя. К счастью, посторонние люди в аварии не пострадали.

В ночь на субботу в столичном районе Хорошево-Мневники водитель элитного автомобиля решил разогнаться до упора и, не справившись с управлением, влетел в дорожное ограждение. Удар был такой чудовищной силы, что "Ауди" взлетела в воздух и взорвалась. Фрагменты автомобиля, в числе которых и двигатель, собирали по всем четыре полосам дороги. Водитель, естественно, погиб на месте.

Как выяснилось, автомобиль принадлежал 21-летнему "известному" бизнесмену в сфере недвижимости из Петербурга Роману Марнову.

Элитный спорткар, стоимость которого начинается от 11 миллионов рублей, был куплен Марновым всего семь месяцев назад. За это время бизнесмен "накатал" 100 штрафов на общую сумму 127 тысяч рублей.

В автомобиле на момент аварии был только водитель. Однако был ли это Марнов пока неизвестно - оперативно опознать человека после такой аварии невозможно. Но самое главное, что гонщик никого не забрал с собой. Участники движения отделались испугом.

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Метки: audi r8   Москва   авария   видео   отбойник   пожар   
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28  комментариев
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10k
Александр 42 минуты назад
Про самое главное не написали. Что там с отбойником? Я волнуюсь.
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2k
DerDimon 10 минут назад
Хорошо, что ни один человек не пострадал
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−33
распредвал 11 минут назад
масинку жалко ...
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19k
Сергей Шишкин 14 минут назад
Собаке - собачья смерть.
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9k
☾ Атеист ☽ 15 минут назад
Вот ни капельки не жаль этого дебила. Судя по сумме и кол-ву штрафов этот дебил знатно любил нарушать. Жаль много убирать после сего трюка надо..
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502
liveevil 16 минут назад
В 21 год и уже бизнесмен, а*уеть.
Я в 21 год кое-как концы сводил на 4 курсе, чтобы меня из академии не попёрли. Беляши с роллтоном 3 раза в день жрал, чтоб с голоду не сдохнуть.
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23
Drago liveevil 6 минут назад
Да ты офигел, три раза в день
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10k
Seledochnik 16 минут назад
Мне нравится, когда естественный отбор работает как надо. На татарчонка какого-то похож, ну или полупокер под кавказца явно косил судя по характерной формы бородке.
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7k
The Dude 19 минут назад
Прекрасная новость. Вот так и надо выпиливаться: никого с собой не забрав.
Учитесь все любители погонять у этого парня. И следуйте за ним, двухколёсные полудурки и четырёхколёсные мажоры.
Но главное помните: никого с собой не забирать.
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70
gollandets 20 минут назад
Самоизолировался...
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 22 минуты назад
Как пишет Telegram-канал SHOT, за рулем находился 21-летний житель Петербурга Роман Марнов. Он купил машину семь месяцев назад, за ним числилось более ста штрафов на общую сумму 127 тыс. рублей.
.
Довыёживался!
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495
Бич Бичовский Полчаса назад
21летний известный бизнесмен в сфере недвижимости. Вот это я понимаю жизненный экспресс тур. В 21 год человек успел пожить, построить бизнес, стать известным и красиво сдохнуть. А чего добился ты?
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42k
Андрей Бертон Полчаса назад
21 год, бизнесмен в сфере недвижимости...
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35k
kalinser Полчаса назад
"артуром" меньше...
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1k
Виталий Полчаса назад
Просто шёл на взлёт, а закрылки не убрал. Вот и не взлетела.
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11k
Bill 37 минут назад
Позитивная новость.
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2k
Anatoly Tananykhin 39 минут назад
Ливнул с сервера красиво, чтобы штрафы не платить.....
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434
Fisher1979 41 минуту назад
Браво Мичурин.
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197
allexx 41 минуту назад
>> Никто из участников движения не пострадал.
-Однако волнуемся, отбойник цел?
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20k
Matrosskin 42 минуты назад
Удачно как получилось, главное люди все живы и дороги стали хоть капельку - но безопаснее !
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10k
Lynx 42 минуты назад
Знать, было чему взорваться. Гражданская горючка не должна вести себя так.
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4k
au3 43 минуты назад
Вот это утилизировался так утилизировался ....
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