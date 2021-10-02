Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы

В ночь на субботу в столичном районе Хорошево-Мневники водитель элитного автомобиля решил разогнаться до упора и, не справившись с управлением, влетел в дорожное ограждение. Удар был такой чудовищной силы, что "Ауди" взлетела в воздух и взорвалась. Фрагменты автомобиля, в числе которых и двигатель, собирали по всем четыре полосам дороги. Водитель, естественно, погиб на месте.