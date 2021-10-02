Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы

От автомобиля осталось лишь несколько обугленных фрагментов,
как и от водителя. К счастью, посторонние люди в аварии не пострадали.
В ночь на субботу в столичном районе Хорошево-Мневники водитель элитного автомобиля решил разогнаться до упора и, не справившись с управлением, влетел в дорожное ограждение. Удар был такой чудовищной силы, что "Ауди" взлетела в воздух и взорвалась. Фрагменты автомобиля, в числе которых и двигатель, собирали по всем четыре полосам дороги. Водитель, естественно, погиб на месте.
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Как выяснилось, автомобиль принадлежал 21-летнему "известному" бизнесмену в сфере недвижимости из Петербурга Роману Марнову.
Элитный спорткар, стоимость которого начинается от 11 миллионов рублей, был куплен Марновым всего семь месяцев назад. За это время бизнесмен "накатал" 100 штрафов на общую сумму 127 тысяч рублей.
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В автомобиле на момент аварии был только водитель. Однако был ли это Марнов пока неизвестно - оперативно опознать человека после такой аварии невозможно. Но самое главное, что гонщик никого не забрал с собой. Участники движения отделались испугом.
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Я в 21 год кое-как концы сводил на 4 курсе, чтобы меня из академии не попёрли. Беляши с роллтоном 3 раза в день жрал, чтоб с голоду не сдохнуть.
Учитесь все любители погонять у этого парня. И следуйте за ним, двухколёсные полудурки и четырёхколёсные мажоры.
Но главное помните: никого с собой не забирать.
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Довыёживался!
один фиг не взлетел..и фиг с ним
-Однако волнуемся, отбойник цел?