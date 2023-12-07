В Центре Москвы горит Электрозавод

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Площадь пожара - до 200 квадратов.
В Преображенском районе столицы вспыхнуло здание Электрозавода. Предприятие с 1928 года выпускает трансформаторы и другое электротехническое оборудование.
По предварительной информации, загорелся лакокрасочный цех, площадь пожара от 50 до 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.
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Центр - это теперь аморфное образование, и то - ну никак не окраины... А вообще, как минимум, Центр - внутри Садового кольца. Исторически же - внутри Бульварного.
Мне лично похер, Хоть Балашиху Центром называйте. Но это толко подчеркивает вашу безграмотность, ваш непрофессионализм...
Всё снесли, через год стоял новый ,точно такой же.
Я глянул номенклатуру завода - там этого добра производится - за месяц целый микрорайон квартир можно отбить.
Собянин, конечно, человек может и своеобразный, но едва ли из тех, кто режет курицу. несущую золотые яйца.