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В Центре Москвы горит Электрозавод

В Центре Москвы горит Электрозавод

Автор:
07 декабря 2023 17:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   Электрозавод   пламя   пожар   экстренные службы   
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Площадь пожара - до 200 квадратов.

В Преображенском районе столицы вспыхнуло здание Электрозавода. Предприятие с 1928 года выпускает трансформаторы и другое электротехническое оборудование.

По предварительной информации, загорелся лакокрасочный цех, площадь пожара от 50 до 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

Пожару присвоен повышенный ранг. Все работники завода эвакуированы, о пострадавших не сообщают.

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Метки: Видео   Москва   Электрозавод   пламя   пожар   экстренные службы   
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24  комментария
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21k
kσρβγς Час назад
Мне вот давно интересно, какое отношение все эти пожары, ДТП и прочее "в Центре" имеют отношение к Центру? Или лимитчикам-блохерам-журнализдам из колхозов все, что внутри МКАД - Центр?
Центр - это теперь аморфное образование, и то - ну никак не окраины... А вообще, как минимум, Центр - внутри Садового кольца. Исторически же - внутри Бульварного.
Мне лично похер, Хоть Балашиху Центром называйте. Но это толко подчеркивает вашу безграмотность, ваш непрофессионализм...
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131
2023 Минуту назад
Лакокрасочные цеха всегда были источником заводских пожаров. Когда-то я работал на заводе Гелиймаш, на ул.Тюфелева роща, так там тоже пожар случился именно начавшись в цеху покраски, тогда дотла сгорели наши два склада, и соседний цех с заводской продукцией, ох и скандал был, продукция то оборонная была...
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393
Pasha Panfilov 42 минуты назад
Как зима так пожары. Как обычно.
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5k
Григорий 54 минуты назад
16 туловищам новость нравится, одно туловище влюбилось, одни хохлорейховцы?
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14
Косис Гудронис Григорий 37 минут назад
фашист [мат]
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19k
Shtoppi 55 минут назад
наверняка нелегалы которые там работают и там же живут пожар устроили.
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13k
Павел Бреусов 57 минут назад
Ну не в центре, даже за пределами Садового Кольца, ВАО это, пожарных команд уже штук 10 по Будённого проехали туда, видать серъёзно горит.
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654
Olldd Час назад
200 кв.м. это площадь 10 на 20 метров. ТС, видимо, какашки на вентилятор накидывает.
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393
Pasha Panfilov Павел Бреусов 50 минут назад
Если 200 квадратов забиты красками (склад какой-нить), то это будь здоров гореть может, одной машиной не потушишь.
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369
iskra Olldd 47 минут назад
У нас было - в гипермаркете пожар начался в лакокрасочном отделе. Потом перешел на сельхозхимию,потом на стройматериалы во дворе. По итогу от гипермаркета руины остались,еще и сгорела пристройка,где пластиковые окна делали.
Всё снесли, через год стоял новый ,точно такой же.
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13k
кот базилий Час назад
Там давно нет Электрозавода (МЭЛЗ), все в аренде.Спалят ведь , сломают.
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10k
Billi_Bons Час назад
СС надо больше площадок для строительства человейников.
И так каждый свободный пятачок застроил, а всё мало.
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491
На хер ЗАПАД! Час назад
Собянин- гнида! Всё сука сжигает, чтобы дома для гондонов строить и своей выгоды
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491
На хер ЗАПАД! Час назад
Собяниская подстилка минус тавит?)) Часто тебя в жопу дерёт?
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393
Pasha Panfilov На хер ЗАПАД! 44 минуты назад
Ну уж и сравнили, трансформаторы и жильё. Вы в курсе вообще почем самый вшивенький большой трансформатор, подстанция какая-нить? Там явно не меньше ляма за штуку.
Я глянул номенклатуру завода - там этого добра производится - за месяц целый микрорайон квартир можно отбить.
Собянин, конечно, человек может и своеобразный, но едва ли из тех, кто режет курицу. несущую золотые яйца.
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25
Мальчик в трусиках На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Мы, москвичи, Собянину должны ноги мыть и ту воду пить, за то что он для нас сделал.
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491
На хер ЗАПАД! Мальчик в трусиках Полчаса назад
Вот ты шкура. Иди отсоси у него
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