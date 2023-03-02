FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 229 постов • 21 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Авария на АЭС оставила почти половину населения Аргентины без света

Авария на АЭС оставила почти половину населения Аргентины без света

Автор:
02 марта 2023 10:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аргентина   авария   аэс   видео   пожар   электроэнергия   
1361
2
2

20 млн человек проведут без электричества минимум два дня.

Как уверяют власти, сам энергоблок АЭС "Атуча I" не пострадал. В нём произошёл сбой из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, которую вызвал пожар в окрестностях АЭС. Пожар в свою очередь случился из-за установившейся в регионе сорокоградусной жары.

По данным местного издания, больше всего пострадали провинции Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан и северо-западная часть Аргентины. Без света остались более 6 млн домовладений, или 20 млн человек. Что составляет почти половину всего населения страны (в Аргентине проживает 46 млн человек).

В госкомпании Nucleoeléctrica Argentina, отвечающей за эксплуатацию АЭС, отметили, что восстановить работу станции смогут не раньше, чем через 48 часов. И всё это время людям придётся сидеть без электричества — вторая аргентинская АЭС "Атуча II" не работает с 2022 года из-за технических работ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Аргентина   авария   аэс   видео   пожар   электроэнергия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
albedo Час назад
Надо было АЭС заказывать у Росатома.
После таких аварий Росатом восстанавливает работу за 12 часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Oskarin 42 минуты назад
Аргентина , по переписи 2008 года - чуть больше 40 млн. Прирост за это время - 6 млн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 57 минут назад
Зачем они АЭС ломали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Alex Wist Час назад
А кто строил данные АЭС?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Просто Волшебник Час назад
Ждём роста рождаемости в Аргентине)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136895



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Набирающие популярность в сообществах
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После встречи с котом

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#факты#подборка#аварии#удивительно#истории#познавательно#знаменитости
#интересно#в мире#животные#Жизнь#история#США#Ynews#наука#красота#картинки
#Юмор#забавно#интересное#дтп#Россия#авто аварии#дом#шоу бизнес#нейросеть#кино
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100% Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100% В Новом Петергофе трактор случайно снёс памятник барону Александру Штиглицу В Новом Петергофе трактор случайно снёс памятник барону Александру Штиглицу В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар "Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы "Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы «Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии «Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии

На что жалуетесь?

Вернуться