Авария на АЭС оставила почти половину населения Аргентины без света

20 млн человек проведут без электричества минимум два дня.
Как уверяют власти, сам энергоблок АЭС "Атуча I" не пострадал. В нём произошёл сбой из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, которую вызвал пожар в окрестностях АЭС. Пожар в свою очередь случился из-за установившейся в регионе сорокоградусной жары.
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По данным местного издания, больше всего пострадали провинции Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан и северо-западная часть Аргентины. Без света остались более 6 млн домовладений, или 20 млн человек. Что составляет почти половину всего населения страны (в Аргентине проживает 46 млн человек).
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В госкомпании Nucleoeléctrica Argentina, отвечающей за эксплуатацию АЭС, отметили, что восстановить работу станции смогут не раньше, чем через 48 часов. И всё это время людям придётся сидеть без электричества — вторая аргентинская АЭС "Атуча II" не работает с 2022 года из-за технических работ.
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После таких аварий Росатом восстанавливает работу за 12 часов.