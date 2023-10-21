Российский самолёт Ил-76 загорелся при взлёте в аэропорту Таджикистана

По данным СМИ, при взлёте экипаж зарегистрировал повышение температуры в одном из двигателей и через некоторое время тот начал гореть. Пилоты успели сбросить часть топлива и приземлиться. Telegram-канал Baza рассказал иную версию случившегося: при разгоне на ВПП у самолёта лопнуло шасси, разрушенные элементы пневматики попали в один из двигателей и вызвали пожар.

Впрочем, версий аварии может появиться ещё сколько угодно, поскольку официальных заявлений от Минобороны ещё не было.