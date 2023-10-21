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Российский самолёт Ил-76 загорелся при взлёте в аэропорту Таджикистана

Российский самолёт Ил-76 загорелся при взлёте в аэропорту Таджикистана

Автор:
21 октября 2023 12:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ВКС России   Видео   авария   двигатель   ил-76   пожар   таджикистан   
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Самолёт выгорел полностью, но экипаж, к счастью, не пострадал.

В ночь с 19 на 20 октября в аэропорту Гиссар в пригороде Душанбе при взлёте загорелся военно-транспортный самолёт ИЛ-76 ВКС России. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, где выгорел практически полностью. Экипаж из восьми человек успел покинуть воздушное судно до того, как распространилось пламя. Никто из них не пострадал.

По данным СМИ, при взлёте экипаж зарегистрировал повышение температуры в одном из двигателей и через некоторое время тот начал гореть. Пилоты успели сбросить часть топлива и приземлиться. Telegram-канал Baza рассказал иную версию случившегося: при разгоне на ВПП у самолёта лопнуло шасси, разрушенные элементы пневматики попали в один из двигателей и вызвали пожар.


Впрочем, версий аварии может появиться ещё сколько угодно, поскольку официальных заявлений от Минобороны ещё не было.

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Метки: ВКС России   Видео   авария   двигатель   ил-76   пожар   таджикистан   
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2  комментария
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3k
kca-opa 50 минут назад
ИЛ-76 рассчитан для приземления и взлёта с грунтовых полос, ему похрен если взорвётся одно-два-три колеса шасси, попасть в двигатель никакие ошмётки не могут, телеграмм каналы как всегда жгут, несмотря на полную некомпетенцию
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22k
babuby 51 минуту назад
Даже такие самолёты как ИЛ-76 иногда подводят. Жаль аппарат!
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