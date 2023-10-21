Российский самолёт Ил-76 загорелся при взлёте в аэропорту Таджикистана

Самолёт выгорел полностью, но экипаж, к счастью, не пострадал.
В ночь с 19 на 20 октября в аэропорту Гиссар в пригороде Душанбе при взлёте загорелся военно-транспортный самолёт ИЛ-76 ВКС России. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, где выгорел практически полностью. Экипаж из восьми человек успел покинуть воздушное судно до того, как распространилось пламя. Никто из них не пострадал.
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По данным СМИ, при взлёте экипаж зарегистрировал повышение температуры в одном из двигателей и через некоторое время тот начал гореть. Пилоты успели сбросить часть топлива и приземлиться. Telegram-канал Baza рассказал иную версию случившегося: при разгоне на ВПП у самолёта лопнуло шасси, разрушенные элементы пневматики попали в один из двигателей и вызвали пожар.
Впрочем, версий аварии может появиться ещё сколько угодно, поскольку официальных заявлений от Минобороны ещё не было.
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