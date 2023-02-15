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«Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии

«Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии

Автор:
15 февраля 2023 13:36
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   видео   гибдд   министр транспорта   суд   
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Женщина уже год пытается доказать свою невиновность, но суд упорно не хочет видеть главную улику в её пользу — ролик с моментом столкновения двух машин.

Жительницу Москвы Юлию Бородач несколько дней назад признали виновницей аварии с министром транспорта Башкирии Александром Клебановым. ДТП произошло в апреле минувшего года на Можайском шоссе. Клебанов, будучи тогда замминистра, за рулём Range Rover Vogue сзади врезался в "Тойоту" Бородач.

По словам автолюбительницы, сотрудники автоинспекции быстро сделали её виновной по п. 8.4 ПДД РФ. Ей сообщили, что перестраиваясь, она не убедилась в безопасности манёвра. Однако женщина утверждает, что никуда резко не перестраивалась, а лишь притормозила перед остановившейся машиной и немного повернула, чтобы её объехать, но оставалась при этом на своей полосе.

При этом главная улика в деле — видео с аварией, в котором видно, что Клебанов ехал по той же, средней полосе, почему-то игнорируется судом, его не приобщили к делу, недоумевает женщина.


Каким-то чудесным образом в решении суда судьи Калашниковой отсутствует вообще какая-либо информация о данной видеозаписи. Эта видеозапись является основным доказательством моей невиновности

Суд по этому, казалось бы, пустяковому делу затянулся на 8 месяцев. При этом судья оставила изначальное постановление автоинспекторов в силе. Юлии Бородач назначили 500 рублей штрафа и оплату ремонта "Рэндж-Ровера". Оспорить решение суда в Кунцевском райсуде у неё не получилось. Теперь Бородач намерена обращаться в вышестоящий Мосгорсуд.

Кто, по вашему, прав в этой ситуации?

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Метки: Москва   авария   видео   гибдд   министр транспорта   суд   
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10  комментариев
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1k
Жирный бот 17 минут назад
не надо ездить меж рядов(( я не обеляю водителя рэнжа, но баба вильнула в его полосу , она ехала ни в полосе рэнджа ни в полосе машины, которую "объезжала", а как то межу полос. Но видео не дает четкой картины
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23k
MrGod 2 минуты назад
На видео, практически со 100% уверенностью, можно сказать, ТП выехала левыми колёсами со своей полосы а потом вернулась.
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1k
Росомаха 15 минут назад
Так то дистанцию надо держать на путь торможения(про министра ТРАНСПОРТА)... Когда закон будет равен для ВСЕХ, тогда и будет порядок в стране... а пока....
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3k
Денис 22 минуты назад
Как мне показалось по видео оба левых колеса её машины были на первой полосе.
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
У судьи "аллергия" на фамилию Бородач...
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6k
Roman Полчаса назад
Этож до какой степени некоторые люди не в состоянии признать вину!
Год мозги окружающим компостирует. "Немного повернула", глядь.
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2k
Nyash Полчаса назад
всякая власть от бога. если чиновник не прав то он прав!
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