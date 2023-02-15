«Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии

По словам автолюбительницы, сотрудники автоинспекции быстро сделали её виновной по п. 8.4 ПДД РФ. Ей сообщили, что перестраиваясь, она не убедилась в безопасности манёвра. Однако женщина утверждает, что никуда резко не перестраивалась, а лишь притормозила перед остановившейся машиной и немного повернула, чтобы её объехать, но оставалась при этом на своей полосе.