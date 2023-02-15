«Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии

Женщина уже год пытается доказать свою невиновность, но суд упорно не хочет видеть главную улику в её пользу — ролик с моментом столкновения двух машин.
Жительницу Москвы Юлию Бородач несколько дней назад признали виновницей аварии с министром транспорта Башкирии Александром Клебановым. ДТП произошло в апреле минувшего года на Можайском шоссе. Клебанов, будучи тогда замминистра, за рулём Range Rover Vogue сзади врезался в "Тойоту" Бородач.
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По словам автолюбительницы, сотрудники автоинспекции быстро сделали её виновной по п. 8.4 ПДД РФ. Ей сообщили, что перестраиваясь, она не убедилась в безопасности манёвра. Однако женщина утверждает, что никуда резко не перестраивалась, а лишь притормозила перед остановившейся машиной и немного повернула, чтобы её объехать, но оставалась при этом на своей полосе.
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При этом главная улика в деле — видео с аварией, в котором видно, что Клебанов ехал по той же, средней полосе, почему-то игнорируется судом, его не приобщили к делу, недоумевает женщина.
Каким-то чудесным образом в решении суда судьи Калашниковой отсутствует вообще какая-либо информация о данной видеозаписи. Эта видеозапись является основным доказательством моей невиновности
Суд по этому, казалось бы, пустяковому делу затянулся на 8 месяцев. При этом судья оставила изначальное постановление автоинспекторов в силе. Юлии Бородач назначили 500 рублей штрафа и оплату ремонта "Рэндж-Ровера". Оспорить решение суда в Кунцевском райсуде у неё не получилось. Теперь Бородач намерена обращаться в вышестоящий Мосгорсуд.
Кто, по вашему, прав в этой ситуации?
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А по сути, скорости были небольшие, и если бы водитель тойоты просто нажал бы педаль тормоза поактивнее, то этого всего не было бы.
Год мозги окружающим компостирует. "Немного повернула", глядь.