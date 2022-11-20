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В Москве полыхает склад в самом центре города

В Москве полыхает склад в самом центре города

Автор:
20 ноября 2022 16:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Москва   вертолеты   пожар   пожарники   склад   
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Площадь возгорания - более 2500 квадратных метров. В здании заблокированы люди.

В районе трёх вокзалов горит склад цветочной компании. Из здания вывели 7 человек, ещё двое пока заблокированы пламенем и не могут выбраться. Причина пожара неизвестна.

В здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К тушению привлекли три вертолёта, пожарный поезд и 80 сотрудников экстренных служб. В горящем здании располагается оптовый склад компании «Цветы от Мачелюка». Горит он уже не первый раз: аналогичное ЧП произошло ровно три года назад, в ноябре 2019-го. Тогда огонь удалось остановить на площади в 700 квадратов.

Огонь уже перекинулся на соседнее здание.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МЧС   Москва   вертолеты   пожар   пожарники   склад   
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11  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Только что стало известно, что всех людей удалось вывести из горящего склада
https://readovka67.ru/news/121429https://readovka67.ru/news/121429
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9k
Shtoppi 18 минут назад
Мигрантишки на складе наверное батрачили и там же "жили"? Если так, то совсем не удивительно почему такие пожары случаются и не по одному разу.
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.Атеист. Час назад
Или конкуренты или под постройку очередного "элитного" комплекса.. Хотя может и обычные причины.
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Бывает... Техника безопасности написана кровью.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
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August

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