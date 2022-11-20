В Москве полыхает склад в самом центре города

В здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К тушению привлекли три вертолёта, пожарный поезд и 80 сотрудников экстренных служб. В горящем здании располагается оптовый склад компании «Цветы от Мачелюка». Горит он уже не первый раз: аналогичное ЧП произошло ровно три года назад, в ноябре 2019-го. Тогда огонь удалось остановить на площади в 700 квадратов.