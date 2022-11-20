В Москве полыхает склад в самом центре города

Площадь возгорания - более 2500 квадратных метров. В здании заблокированы люди.
В районе трёх вокзалов горит склад цветочной компании. Из здания вывели 7 человек, ещё двое пока заблокированы пламенем и не могут выбраться. Причина пожара неизвестна.
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В здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К тушению привлекли три вертолёта, пожарный поезд и 80 сотрудников экстренных служб. В горящем здании располагается оптовый склад компании «Цветы от Мачелюка». Горит он уже не первый раз: аналогичное ЧП произошло ровно три года назад, в ноябре 2019-го. Тогда огонь удалось остановить на площади в 700 квадратов.
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Огонь уже перекинулся на соседнее здание.
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АНТИФИШКИ
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Построят каких-нибудь бюджетных квартир без инфраструктуры и всё, вот тебе бизнес. Поэтому и написал в скобках "элитных"
Слишком там земля дорогая, для бюджетных то квартир.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!