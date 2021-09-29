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Два грузовика в одной машине: история безумного "Сиама" из Голландии

Два грузовика в одной машине: история безумного "Сиама" из Голландии (7 фото)

Автор:
29 сентября 2021 08:49
Сообщество : Автомир
Метки: Konings Siam   авто   автомир   автомобили   грузовик   интересный автомобили   
330
7
Может даже показаться, что такой машины в реальности не существует и всё это фотошоп, но начале тридцатых годов прошлого века фоторедакторов еще не было. А грузовик был, и даже не один. Назывался он Konings Siam.
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Метки: Konings Siam   авто   автомир   автомобили   грузовик   интересный автомобили   
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