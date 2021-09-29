Два грузовика в одной машине: история безумного "Сиама" из Голландии

Зачем это всё, почему не использовать просто два грузовика по отдельности? Наверняка у вас уже возник такой логический вопрос, но булочник рассуждал, что в случае с двумя машинами и расходы на них вырастают вдвое. Как минимум, требовался еще один шофёр.



Покумекав, как бы сделать два в одном, Лео и Чарльз Кёнингсы, а также инженер по фамилии Оливье изобрели этот удивительный автомобиль.