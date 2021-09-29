Два грузовика в одной машине: история безумного "Сиама" из Голландии

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Может даже показаться, что такой машины в реальности не существует и всё это фотошоп, но начале тридцатых годов прошлого века фоторедакторов еще не было. А грузовик был, и даже не один. Назывался он Konings Siam.
История создания этого безумного грузовика выглядит наглядным воплощением в металле известной поговорки о скупом, который платит дважды.
Идейным вдохновителем проекта, выражаясь современным языком, был мистер Смитс, владелец пекарни из голландского города Рурмонд. Дела у него шли неплохо, производство работало, и требовало постоянного подвоза муки, сахара и всего, чего там требуется кондитерскому производству.
Идейным вдохновителем проекта, выражаясь современным языком, был мистер Смитс, владелец пекарни из голландского города Рурмонд. Дела у него шли неплохо, производство работало, и требовало постоянного подвоза муки, сахара и всего, чего там требуется кондитерскому производству.
Мощностей однотонного грузовичка, имевшегося у пекарни не хватало, а если он ломался, то всё вообще становилось печально. Нужен хотя бы трёхтонник, подумал Смитс. Среднетоннажники уже были, но денег стоили прилично, а Смитс, видимо, не любил тратить лишнюю копейку.
Он обращается к Лео Кёнингсу, владельцу голландской инженерной компании Könings (существующей, к слову, до сих пор) с просьбой сделать необходимую машину из подручных, что называется средств, которыми оказались два грузовика Ford AA.
Он обращается к Лео Кёнингсу, владельцу голландской инженерной компании Könings (существующей, к слову, до сих пор) с просьбой сделать необходимую машину из подручных, что называется средств, которыми оказались два грузовика Ford AA.
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Обычный Форд АА
Зачем это всё, почему не использовать просто два грузовика по отдельности? Наверняка у вас уже возник такой логический вопрос, но булочник рассуждал, что в случае с двумя машинами и расходы на них вырастают вдвое. Как минимум, требовался еще один шофёр.
Покумекав, как бы сделать два в одном, Лео и Чарльз Кёнингсы, а также инженер по фамилии Оливье изобрели этот удивительный автомобиль.
Покумекав, как бы сделать два в одном, Лео и Чарльз Кёнингсы, а также инженер по фамилии Оливье изобрели этот удивительный автомобиль.
Фактически это два отдельных грузовика на одной раме, с одним общим рулём и синхронизированными педалями газа и тормоза.
Сцепление и коробка передач каждой из половинок были автономными, и не хотел бы я оказаться на месте того, кому довелось поработать за этой баранкой. Шофер, кстати, сидел по центру широченной кабины.
Крутящий момент от моторов шел на два независимых друг от друга задних моста. Это были сильно укороченные мосты от Ford AA. Как все мы догадываемся, машина получилась громозкой и неэффективной. Проводя, так сказать работу над ошибками, в 1933 году Konings строит еще один такой грузовик, только уже в виде седельного тягача, с синхронизированным управлением трансмиссией…
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