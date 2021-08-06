Полноприводный грузовичок Daihatsu, размером меньше чем "Матиз"

Как японцам удавалось навешивать всё это на слабенький моторчик, да так ч то бы все еще и работало. Молодцы, одним словом. Да, чуть не забыл, здесь еще и кондиционер есть, совсем не лишняя опция с учётом расположения мотора, радиатор которого находится прямо под сиденьями. В целом же кабина небольшая, но удобная.