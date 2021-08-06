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Полноприводный грузовичок Daihatsu, размером меньше чем "Матиз"

Полноприводный грузовичок Daihatsu, размером меньше чем "Матиз" (13 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: Daihatsu   авто   автомир   автомобили   грузовик   грузовичок   
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Каким должен быть идеальный небольшой грузовичок – вопрос на который нет однозначного ответа, каждому важны свои параметры. Обобщенно, конечно, считается что он должен быть компактным и недорогим, с грузоподъемностью примерно пол тонны.

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Метки: Daihatsu   авто   автомир   автомобили   грузовик   грузовичок   
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2  комментария
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20
scanncode scanncode 53 минуты назад
Я в своем Матизе складывал задние сиденья и загружал 500 килограмм плитки и 4 х 25 кг мешка клея. мотор 0,8
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−6
Zlaja ptica 2 часа назад
Ну и знаменитая лампа фара Toyota.

Перегорела лампочка меняй фару в сборе)))
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