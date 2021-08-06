Полноприводный грузовичок Daihatsu, размером меньше чем "Матиз"

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Каким должен быть идеальный небольшой грузовичок – вопрос на который нет однозначного ответа, каждому важны свои параметры. Обобщенно, конечно, считается что он должен быть компактным и недорогим, с грузоподъемностью примерно пол тонны.
На мой личный взгляд под критерии идеального сверхкомпактного грузовика попадает вот эта машина. Daihatsu Hijet Climber из не такого уж далёкого прошлого.
Конкретно этот – поздний представитель седьмого поколения, выпущен в 1993 году, с небольшим «колхозом» в виде широких колёс 175/70/13, в оригинале здесь 155/70 R12C.
«Хайджеты» так же известны в виде микроавтобусов, я видел даже крохотный автодом на такой базе, но в своей основе машина всё же грузовая. Построена она на раме.
«Хайджеты» так же известны в виде микроавтобусов, я видел даже крохотный автодом на такой базе, но в своей основе машина всё же грузовая. Построена она на раме.
Двигатель находится за водителем, кабина к раме крепится жестко, поэтому для доступа к передней части мотора надо поднять сиденье, а к задней – открыть люк в грузовой платформе. Мотор трёхцилиндровый, карбюраторный, объемом всего 660 см3. В экспортной версии был доступен более объемный (850 см3) мотор мощностью чуть больше 40 лошадиных сил.
На спидометре 130 км/час, но больше 100 лучше не разгоняться. Средний расход 92 бензина 6.5 литров, прям мечта любого перевозчика.
Механическая пятиступенчатая коробка передач сблокирована с двухступенчатой раздаткой. Оба моста ведущие, передний привод отключаемый, а задний редуктор с блокируемым дифференциалом. Причем блокировка работает как в заднеприводном так и полноприводном режиме. Разумеется это не вездеход, но в плохую погоду на неважных дорогах полный привод не будет лишним. В Азии таких мест хватает.
Как японцам удавалось навешивать всё это на слабенький моторчик, да так ч то бы все еще и работало. Молодцы, одним словом. Да, чуть не забыл, здесь еще и кондиционер есть, совсем не лишняя опция с учётом расположения мотора, радиатор которого находится прямо под сиденьями. В целом же кабина небольшая, но удобная.
А что же там с грузоподъемностью. Официальных (паспортных) показателей я не знаю, никогда особо не интересовался, но точно знаю, что 600 килограмм разово такой грузовичок перевозил, причем не по самой лучшей дороге. Килограмм 350-400, думаю, нормальная для него нагрузка.
Напоследок о размерах. Длина 3295 мм, ширина 1395 мм, а если проще, то представьте себе Дэу Матиз. Так вот этот грузовичок чуть меньше Матиза что в длину, что в ширину.
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Метки: Daihatsu авто автомир автомобили грузовик грузовичок
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